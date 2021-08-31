Губернатор опроверг информацию о побеге из полевого госпиталя

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу опроверг сообщения о побеге пациентов из полевого госпиталя для лиц с коронавирусом на территории Университета Принца Сонгкхла. Однако, как заявил глава провинции, контроль за подобными центрами должен был усилен после того, как в одном из них обнаружились наркотики.

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«Что касается появившейся в социальных сетях новости о сбежавших из полевого госпиталя пациентах, то я могу сказать следующее. Наша полиция, военнослужащие и сотрудники профильных ведомств провели проверку и установили, что ни из одного из госпиталей ни один пациент не сбегал», – заявил губернатор Наронг, обращаясь к выстроившимся перед ним сотрудникам полиции. Заявление было сделано в Операционном центре по чрезвычайным ситуация, находящемся в штаб-квартире пхукетской полиции.

Побег из университета

Сообщение о побеге пациентов из полевого госпиталя при Университете Принца Сонгкхла в Кату появилось в соцсетях 29 августа. Работающая в госпитале доктор Буссая Сантисант написала следующее: «Пациенты сбежали из госпиталя в Университете Принца Сонгкхла. Я хочу проконсультироваться по этой ситуации с руководством. Мы, медицинский персонал, не можем решать такие ситуации. Можем ли в случае побега просто запереть двери и оставить поимку сбежавших сотрудникам полиции?»

«Если сбежавшие из больницы пациенты получали медицинское лечение, но не имели симптомов, можем ли мы просто отправить их на самоизоляцию на дому. Дежурящие у нас сотрудники военной полиции не могут помочь дело, они могут лишь проинформировать нас», – добавила она.

На следующий день в беседе с The Phuket News госпожа Сантисант пояснила, что своей публикацией хотела привлечь внимание прессы и ответственных официальных лиц, что ей и удалось. Уже на следующий день глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) Кусак Кукиаттикун заявил о необходимости провести проверку и принять меры по поиску сбежавших и возвращению их в полевой госпиталь. Еще день спустя ситуацию прокомментировал губернатор Вунсиеу, заверивший, что побега не было. Одновременно он упомянул факт обнаружения наркотиков в одном из полевых госпиталей.

«Официальные лица обнаружили факт проноса запрещенных веществ в один из полевых госпиталей. Необходимо увеличить количество официальных лиц, дежурящих в них и других подобных учреждениях», – заявил губернатор обращаясь к полицейским.

«Цель этого собрания состоит в том, чтобы полиция понимала необходимость работы строго по провинциальным указам для снижения числа заражений среди тайских граждан и трудовых мигрантов на Пхукет. Полиция может привлекать к ответственности тех, кто нарушает приказы», – добавил глава провинции.

Вопрос мигрантов

С заявлением выступил и заместитель начальника пхукетской полиции полковник Чайват Уйкам. Он также особо упомянул трудовых мигрантов.

«С апреля, когда началась третья волна пандемии, мы обнаружили много кластеров заражения среди трудовых мигрантов, работающих на рынках, рыболовецких судах и пирсах, стройплощадках. Также заражения были обнаружены в местах проживания мигрантов. В этом свете правительство Пхукета выпустило 29 августа приказ по провинции номер 4977/2564 о контроле за трудовыми мигрантами, проживающими не по месту работы. Мы сформировали патрульные команды для выявления мигрантов, не соблюдающих приказ. Официальные лица займутся информированием рабочих и их нанимателей о сути приказа и ответственности за неисполнение требований», – заявил полковник Уйкам.

«Эта работа будет проводиться в сотрудничестве с третьим региональным командованием ВМФ Таиланда, Управлением трудоустройства, Управлением защиты труда и социального обеспечения, Минздравом, Иммиграционным бюро и местными жителями», – заявил заместитель начальника пхукетской полиции.