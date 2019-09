Губернатор обратился за бюджетом на достройку нового здания администрации провинции

Губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана подал заявку на выделение дополнительного бюджета на завершение строительства нового здания администрации провинции (Provincial Hall). Дополнительные расходы на завершение 546-миллионного проекта оценены в 38 млн бат.

Новости Пхукета

О том, что Пхукет обратился за дополнительным бюджетом на достройку нового здания Provincial Hall стало известно по итогам совещания 6 сентября. Посвященная данному вопросу встреча прошла ровно через 11 месяцев после того, как на тот момент только приступивший к работе Пхакапхонг Тавипатана заявил, что контракт с новым подрядчиком должен быть подписан не позднее декабря 2018 года. После этого никаких подвижек в реализации проекта не наблюдалось.

На встрече 6 сентября губернатор Тавипатана отметил, что у провинции имеется в распоряжении 160 млн бат, оставшихся после разрыва контракта с изначальным подрядчиком Chun Eaw Co Ltd. Однако для заключения договора с новой фирмой – некой Wall and Tesco – этого недостаточно. Стоимость завершения строительства оценивается в 198 млн бат, и именно для покрытия этого разрыва провинция подала в Министерство внутренних дел заявку на дополнительные 38 млн.

Губернатор пояснил, что за время работы над проектом Chun Eaw Co Ltd получила от провинциальных властей 277,5 млн бат. Когда стало очевидно, что подрядчик не способен выполнить взятые на себя обязательна и достроить комплекс, администрация Пхукета запустила процедуру возврата средств (в частности, залоговой суммы и денег, уплаченных за не выполненные работы) и смогла вернуть 22,5 млн бат и 12 млн, однако возвращенные деньги поступили не в бюджет провинции, а на счета Главного контрольно-финансового управления (СDG). Соответствующую сумму Пхукет теперь намерен получить от Министерства внутренних дел.

«Запрос в настоящий момент находится на рассмотрении в офисе постоянного секретаря Министерства внутренних дел», – пояснил губернатор Тавипатана.

Напомним, что изначальный контракт предполагал окончание строительства нового здания администрации провинции еще во втором квартале 2017 года. На фоне проблем у подрядчика дедлайн несколько раз переносился, пока наконец контракт с Chun Eaw Co Ltd на был разорван и работы не остановились окончательно.

Изначально строительство нового Provincial Hall должно было обойтись в 450 млн бат.