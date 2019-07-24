Губернатор напомнил о важности качества обслуживания на общественном транспорте

Губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана провел встречу с представителями сферы общественного транспорта и такси. Встреча была посвящена стандартам обслуживания туристов.

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Встреча губернатора с транспортниками прошла 22 июня. Участие в ней также приняли глава пхукетского офиса Департамента наземного транспорта (PLTO) Баньят Кантха и представители ряда других официальных ведомств, включая правоохранительные органы.

Как сообщает PR-служба администрации провинции, губернатор Тавипатана напомнил представителям сферы пассажирских перевозок о том, что они являются витриной острова для туристов. В связи с этим от качества услуг зависит и то, каким отдыхающие запомнят Пхукет и Таиланд.

«Качественный сервис должен быть приоритетом. Если туристы будут впечатлены общественным транспортом на острове, то захотят посетить Пхукет еще раз», – приводит PR-служба слова губернатора.

«Это [работа общественного транспорта] является одним из способов продвижения Пхукета и Таиланда. Хороший общественный транспорт создает хороший имидж провинции как принимающей туристов стороны, что ведет к росту туризма на Пхукете», – добавил господин Тавипатана.

Напомним, что на прошлой неделе премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча обратился к туристической отрасли с призывом перестать наживаться на туристах и подумать об имидже страны. Так глава тайского правительства отреагировал на сообщение о двух туристках из Австралии, которым поездка из аэропорта Пхукета до пляжа Ката обошлась в 3 тыс. бат на двоих.

Шеф полицейского участка Карона, куда туристки подали жалобу, объяснил произошедшее «недопониманием», а госкорпорация AoT оперативно открестилась от водителя минивэна и заявил, что тот в принципе не имел права обслуживать пассажиров пхукетского аэропорта.

В итоге водитель микроавтобуса был оштрафован на 2 тыс. бат за подбор пассажиров в аэропорту. Также штраф был выписан зазывале из зала прилета за незаконное нахождение на территории с ограниченным допуском.