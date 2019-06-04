Губернатор наградил управляющую магазина 7-Eleven, вернувшую туристке забытый кошелек

Церемония в честь местной жительницы Яовапхон Раксы прошла вечером 3 июня в здании администрации провинции. Губернатор Пхакапхонг Тавипата решил лично наградить управляющую магазина 7-Eleven, вернувшую туристке забытый в минимаркете кошелек.
На церемонии также присутствовали господин Гомад Панкерд из пхукетского офиса Минкультуры, другие официальные лица и представить консульства КНР на Пхукете Ли Жуцзун*. Отчет о церемонии затем опубликовала PR-служба администрации провинции.
Как следует из сообщения PR-службы, забытый кошелек в магазине 7-Eleven у автовокзала на Phang Nga Rd. обнаружил некий посетитель, имени которого официальные лица не сообщили. Покупатель указал на находку кассиру, после чего менеджер магазина взяла кошелек «на хранение», а затем передала владелице, когда та в сопровождении гида вернулась в минимаркет в поисках пропажи. В кошельке находились 120 бат и некая сумма в китайских юанях.
«Это очень хорошо для туризма на Пхукете. Я надеюсь, этот поступок станет примером честности пхукетских жителей», – цитирует PR-служба слова господина Гомада Панкерда.
Ли Жуцзун также похвалил управляющую 7-Eleven, подчеркивает PR-служба.
*Транскрипция имени приведена по системе Палладия