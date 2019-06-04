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Губернатор наградил управляющую магазина 7-Eleven, вернувшую туристке забытый кошелек

Губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана вручил благодарственный сертификат и 5 тыс. бат менеджеру магазина 7-Eleven в Пхукет-Тауне за возврат забытого кошелька туристке из Китая.

Новости Пхукета

4 Июня 2019, 03:43 PM
Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Церемония в честь местной жительницы Яовапхон Раксы прошла вечером 3 июня в здании администрации провинции. Губернатор Пхакапхонг Тавипата решил лично наградить управляющую магазина 7-Eleven, вернувшую туристке забытый в минимаркете кошелек.

На церемонии также присутствовали господин Гомад Панкерд из пхукетского офиса Минкультуры, другие официальные лица и представить консульства КНР на Пхукете Ли Жуцзун*. Отчет о церемонии затем опубликовала PR-служба администрации провинции.

Как следует из сообщения PR-службы, забытый кошелек в магазине 7-Eleven у автовокзала на Phang Nga Rd. обнаружил некий посетитель, имени которого официальные лица не сообщили. Покупатель указал на находку кассиру, после чего менеджер магазина взяла кошелек «на хранение», а затем передала владелице, когда та в сопровождении гида вернулась в минимаркет в поисках пропажи. В кошельке находились 120 бат и некая сумма в китайских юанях.

«Это очень хорошо для туризма на Пхукете. Я надеюсь, этот поступок станет примером честности пхукетских жителей», – цитирует PR-служба слова господина Гомада Панкерда.

Ли Жуцзун также похвалил управляющую 7-Eleven, подчеркивает PR-служба.

 

*Транскрипция имени приведена по системе Палладия

 

 

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