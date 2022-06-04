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Губернатор Бангкока выступил в рамках Pride Month в столице

Новый губернатор Бангкока Чадчарт Ситтипант выступил на мероприятии в рамках Pride Month в Бангкокском центре культуры и искусства (BACC) в субботу, 4 июня.

Новости Пхукета

6 Июня 2022, 01:46 AM
Губернатор Бангкока на Pride Month. Фото: Chadchart Sittipunt Facebook

Губернатор Бангкока на Pride Month. Фото: Chadchart Sittipunt Facebook

Выступая на в рамках «Месяца гордости», новый руководитель города призвал сотрудников своей администрации прикладывать все усилия к тому, чтобы люди встречали к себе равное отношение независимо от сексуальной ориентации и иметь в виду этот аспект при работе, сообщила газета Bangkok Post.

Также губернатор выступил с призывом не сводить «Месяц гордости» только к вопросу сексуальных ориентаций и поддержки LGBTQI+, поскольку проводимые в июне мероприятия отражают универсальные и фундаментальные ценности принятия друг друга и взаимного уважения. Как подчеркнул господин Ситтипант, открытость к многообразию – это фундамент свободы и социального благополучия.

«Pride Month – не только о различиях в сексуальных ориентациях, но и о различиях в религиях, политических взглядах, мнениях. Мы можем быть разными, но при этом не ссориться и не ненавидеть друг друга», – сказал 17-й губернатор тайской столицы.

«Умение понимать друг друга и работать сообща нужны нам, чтобы двигаться вперед. Помните, что наш общество отнюдь не бинарно, поэтому мы должны с гордостью праздновать то разнообразие, которые есть у нас в демократическом обществе», – добавил господин Ситтипант.

Губернатор заверил, что он и лично будет проводить политику в интересах сохранения многообразия в обществе и равенства среди людей. Равное отношение к LGBTQI+ было заявлена в списке 214 предвыборных тезисов господина Ситтипанта.

 

 

 

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