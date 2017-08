GSB добавил в свое мобильное приложение функцию оплаты покупок

Новая версия приложения MyMo позволяет оплачивать покупки без карты и наличных, однако пока неизвестно, сколько торговых точек на Пхукете поддерживают платежи через MyMo.

30 Августа 2017 10:30:41

Оплатить покупки через MyMo можно в заведениях с розовым логотипом приложения. Фото: PR Dept

Региональный руководитель Государственного сберегательного банка (Government Savings Bank, GSB) на Пхукете объявила о том, что в приложении GSB для онлайн-банкинга теперь есть фукнция оплаты покупок в заведениях-партнерах.

GSB запустил мобильное приложение MyMo (My Money, My Mobile) около двух лет назад, а в последнем обновлении программы появилась функция мгновенной оплаты товаров и услуг MyMo Pay, схожая с Di Wallet и K Plus банков Bank of Ayudhya и Kasikornbank соответственно. Для оплаты не нужно ничего, кроме смартфона с доступом в интернет, однако воспользоваться услугой можно только в магазинах и ресторанах, присоединившихся к системе.

Оплата выполняется в 7 шагов:

1. Откройте приложение MyMo.

2. Выберите функцию MyMo Pay.

3. Отсканируйте QR-код на кассе магазина или на столике в ресторане.

4. Выберите, с какого из привязанных счетов оплатить покупку.

5. Введите сумму платежа.

6. Подтвердите перевод.

7. Получите электронный чек.

Одновременно в последней версии приложения MyMo появилась функция MyMo Card, позволяющая снимать деньги со счета через банкомат, используя вместо банковской карты смартфон. В данном случае приложение генерирует QR-код, который затем считывается банкоматом.

«Идея в основе этой услуги такова – простая жизнь с каждодневной радостью и счастьем вместе с MyMo Pay», – объявила директор GSB по Пхукету Ядапорн Срипхат. Говоря о последнем обновлении приложения, она подчеркнула, что особое внимание разработчики уделяли безопасности.

«Сервис прошел сертификацию ISO/IEC27001:2013. Наши клиенты могут быть уверены в его безопасности», – отметила она.

Госпожа Срипхат не уточнила, сколько магазинов, ресторанов и других мест на Пхукете позволяют оплачивать товары и услуги при помощи MyMo Pay. На пресс-конференции она заявила, что их «уже много». Всего приложением MyMo в Таиланде пользуются около 1,5 млн человек.