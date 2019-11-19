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Грузовой автомобиль переехал мотоцикл в Пхукет-Тауне

Дорожная авария с участием мотоцикла, легковой машины и грузовика произошла в утренний час пик в Пхукет-Тауне. Как подтвердила полиция, грузовик переехал мотоцикл и протащил его по дороге, но управлявшая двухколесным транспортным средством женщина получила лишь легкие травмы.

Иккапоп Тхонгтуб

19 Ноября 2019, 09:26 AM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о ДТП на Yaowarat Rd. в Пхукет-Тауне поступило в городской полицейский около 8:30 утра понедельника, 18 января.

Авария произошла на отрезке улицы, где располагаются сразу две больницы, так что пострадавшая мотоциклистка была оперативно госпитализирована. Как заверила капитан полиции Випхаван Ваттханангнгернтхананонг, 30-летняя женщина получила легкие травмы. Ее имени капитан Ваттханангнгернтхананонг не назвала.

Водитель грузовика Чарат Чирапхан сообщил, что ехал в направлении центра города и в какой-то момент услышал скрежет под колесами. Остановив грузовик и выйдя из кабины, господин Чиапхан обнаружил поврежденный мотоцикл между передними и задними колесами своего транспортного средства и мотоциклистку чуть в стороне.

Водитель грузовика рассказал, что перед ДТП мотоцикл двигался слева от него. Как он выяснил после аварии, двухколесное транспортное средство зацепило седан Toyota Vios, в результате чего и оказалось под колесами.

О предъявлении кому-либо обвинений по факту ДТП пока неизвестно. В рамках расследования полиция проверяет записи уличных камер видеонаблюдения.

 

 

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