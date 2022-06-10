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Грузовик вылетел с дороги в Чалонге, водитель погиб

Полиция пытается установить обстоятельства аварии на дороге, ведущей к Villa Zolitude в Чалонге. Там утром 10 июня вылетел с проезжей части и перевернулся грузовой автомобиль, управлявший машиной 74-летний мужчина погиб.

Иккапоп Тхонгтуб

10 Июня 2022, 01:24 PM
Водитель погиб в аварии в Чалонге утром 10 июня. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Водитель погиб в аварии в Чалонге утром 10 июня. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Водитель погиб в аварии в Чалонге утром 10 июня. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Водитель погиб в аварии в Чалонге утром 10 июня. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Водитель погиб в аварии в Чалонге утром 10 июня. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Водитель погиб в аварии в Чалонге утром 10 июня. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Водитель погиб в аварии в Чалонге утром 10 июня. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Водитель погиб в аварии в Чалонге утром 10 июня. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Водитель погиб в аварии в Чалонге утром 10 июня. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Водитель погиб в аварии в Чалонге утром 10 июня. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Водитель погиб в аварии в Чалонге утром 10 июня. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Водитель погиб в аварии в Чалонге утром 10 июня. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о происшествии на Soi Nakok поступило в полицейский участок Чалонга около 8:45 утра. На месте событий полицейские и спасатели обнаружили скатившийся под откос и лежащий в джунглях трехосный грузовик, а рядом – тело 74-летнего водителя Дина Джарыка из провинции Пханг-Нга.

Согласно первоначальному заключению парамедиков, причиной смерти шофера стал перелом шеи, однако полноценная медицинская экспертиза еще не проведена. Полиция полагает, что причиной аварии мог стать отказ тормозов у грозового автомобиля, но изучаются все версии. В момент происшествия машина перевозила мешки с песком. 

 

 

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