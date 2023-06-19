Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Грузовик вылетел на встречную полосу и протаранил пикап на спуске с холма в Патонге

Грузовой автомобиль и пикап столкнулись на въезде в Патонг со стороны Кату. Авария произошла около 14:00 дня 19 июня в самом конце спуска с холма, у храма Wat Suwan Khiri Wong, сообщает Phuket Info Center.

Новости Пхукета

19 Июня 2023, 02:05 PM
Грузовик вылетел на встречную полосу на спуске с холма в Патонге. Фото: Phuket Info Center

Грузовик вылетел на встречную полосу на спуске с холма в Патонге. Фото: Phuket Info Center

Грузовик вылетел на встречную полосу на спуске с холма в Патонге. Фото: Phuket Info Center

Грузовик вылетел на встречную полосу на спуске с холма в Патонге. Фото: Phuket Info Center

Грузовик вылетел на встречную полосу на спуске с холма в Патонге. Фото: Phuket Info Center

Грузовик вылетел на встречную полосу на спуске с холма в Патонге. Фото: Phuket Info Center

Грузовик вылетел на встречную полосу на спуске с холма в Патонге. Фото: Phuket Info Center

Грузовик вылетел на встречную полосу на спуске с холма в Патонге. Фото: Phuket Info Center

Грузовик вылетел на встречную полосу на спуске с холма в Патонге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Грузовик вылетел на встречную полосу на спуске с холма в Патонге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Грузовик вылетел на встречную полосу на спуске с холма в Патонге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Грузовик вылетел на встречную полосу на спуске с холма в Патонге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Грузовик вылетел на встречную полосу на спуске с холма в Патонге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Грузовик вылетел на встречную полосу на спуске с холма в Патонге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На месте работают полиция и экстренные службы, движение транспорта затруднено. Информация о жертвах уточняется, предварительно сообщается об одном пострадавшем или погибшем – водителе пикапа, заблокированном в кабине своего автомобиля. Мужчину пока не достали из кабины.

Информация о причинах аварии отсутствует, однако версия об отказе тормозов уже прозвучала. Известно, что финальный отрезок спуска с холма известен авариями с крупнотоннажным и крупногабаритным транспортом, оснащенным пневматическими тормозами.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Пожар на пляже в Патонге оставил часть города без электричества
На Пхукете обокрали туристов, согласившихся покурить марихуану с незнакомцами на пляже
Часть Вичита останется 19 июня без воды
Фигурантов дела о мошенничестве на 20 млн разыскали на Пхукете
Издан декрет о границах земли под прокладку тоннеля в Патонг
Пхукетский землевладелец найден застреленным в джунглях
На Пхукете не выявили аномального роста цен на продукты
Приплывшего к берегам Пхукета дельфина подобрали и передали специалистам
Центральную улицу Патонга закроют для движения на два месяца
Полиция урегулировала российско-американский конфликт в кондо на Пхукете
Сомчай-спайдермен из Ялы арестован за серию краж на Пхукете
Десятки иностранных компаний под подозрением после рейда DSI в бухгалтерской фирме на Пхукете
Россиянин утонул в бассейне на вилле в Раваи
Вспышка кишечных инфекций идет на спад на Пхукете
Преступника на угнанной на Пхукете машине арестовали после погони под Хуа-Хином

 

Thai Residential
The Pavilions Phuket
PYZHAK EXCHANGE

 