Грузовик вылетел на встречную полосу и протаранил пикап на спуске с холма в Патонге

Грузовой автомобиль и пикап столкнулись на въезде в Патонг со стороны Кату. Авария произошла около 14:00 дня 19 июня в самом конце спуска с холма, у храма Wat Suwan Khiri Wong, сообщает Phuket Info Center.

Новости Пхукета

Грузовик вылетел на встречную полосу на спуске с холма в Патонге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Грузовик вылетел на встречную полосу на спуске с холма в Патонге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Грузовик вылетел на встречную полосу на спуске с холма в Патонге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Грузовик вылетел на встречную полосу на спуске с холма в Патонге. Фото: Phuket Info Center

Грузовик вылетел на встречную полосу на спуске с холма в Патонге. Фото: Phuket Info Center

Грузовик вылетел на встречную полосу на спуске с холма в Патонге. Фото: Phuket Info Center

Грузовик вылетел на встречную полосу на спуске с холма в Патонге. Фото: Phuket Info Center

На месте работают полиция и экстренные службы, движение транспорта затруднено. Информация о жертвах уточняется, предварительно сообщается об одном пострадавшем или погибшем – водителе пикапа, заблокированном в кабине своего автомобиля. Мужчину пока не достали из кабины.

Информация о причинах аварии отсутствует, однако версия об отказе тормозов уже прозвучала. Известно, что финальный отрезок спуска с холма известен авариями с крупнотоннажным и крупногабаритным транспортом, оснащенным пневматическими тормозами.