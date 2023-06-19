Грузовик вылетел на встречную полосу и протаранил пикап на спуске с холма в Патонге

На месте работают полиция и экстренные службы, движение транспорта затруднено. Информация о жертвах уточняется, предварительно сообщается об одном пострадавшем или погибшем – водителе пикапа, заблокированном в кабине своего автомобиля. Мужчину пока не достали из кабины.
Информация о причинах аварии отсутствует, однако версия об отказе тормозов уже прозвучала. Известно, что финальный отрезок спуска с холма известен авариями с крупнотоннажным и крупногабаритным транспортом, оснащенным пневматическими тормозами.