Грузовик врезался в придорожное здание к северу от Памятника Героиням

Грузовой автомобиль службы UPSR Logistics and Services вылетел с проезжей части на шоссе Thepkrasattri Rd. и врезался в здание к северу от Памятника Героиням ранним утром 16 декабря. Пхукетские СМИ сообщают, что грузовик «чуть было не задел» постройки, однако на фото с места событий видно, что контакт все же произошел. Это же подтверждает и тот факт, что полиция готовится предъявить водителю обвинения в ущербе частной собственности.

Новости Пхукета

Подполковник Пативат Йодкван из полицейского участка Таланга был проинформирован о дорожно-транспортном происшествии напротив храма Wat Srisoonthorn около 4:35 утра 16 декабря.

На месте событий полицейские и спасатели обнаружили сильно поврежденный грузовик, который вылетел с шоссе, врезался в столб на обочине, а затем остановился после контакта со зданием у дороги.

На фотографиях с места событий видно, что столкновение с постройкой произошло, но снимки не позволяют сказать, какой ущерб был причинен и без того запущенному зданию. Вероятно, основной импульс приняла на себя мачта электропередач, которую автомобиль переломил пополам.

Водитель грузовика – 27-летний Киттичай Чэмчамрат – получил в результате аварии легкие травмы. Мужчина рассказал, что отправился в рейс на Пхукет из Сураттхани примерно в 23:00 предыдущего дня. Шофер должен был доставить товары в один из магазинов Пхукет-Тауна, но на финальном отрезке пути заснул за рулем и товары в итоге не доставил.

Полиция сообщила о том, что господину Чэмчамрату будут предъявлены обвинения в опасном вождении, повлекшем за собой причинение ущерба государственной собственности и частной собственности. Под последней, очевидно, имеется в виду здание, которое грузовик «чуть было не задел». Информация о повреждении здания содержится и в публикациях тайских репортеров на личных страницах в Facebook.

Ни местные СМИ, ни тайская полиция в своем отчете также не указывают, что грузовик в ходе ДТП развернуло на 180 градусов. На фото он обращен лобовым стеклом против направления движения транспорта.