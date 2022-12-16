Грузовик врезался в придорожное здание к северу от Памятника Героиням

Подполковник Пативат Йодкван из полицейского участка Таланга был проинформирован о дорожно-транспортном происшествии напротив храма Wat Srisoonthorn около 4:35 утра 16 декабря.
На месте событий полицейские и спасатели обнаружили сильно поврежденный грузовик, который вылетел с шоссе, врезался в столб на обочине, а затем остановился после контакта со зданием у дороги.
На фотографиях с места событий видно, что столкновение с постройкой произошло, но снимки не позволяют сказать, какой ущерб был причинен и без того запущенному зданию. Вероятно, основной импульс приняла на себя мачта электропередач, которую автомобиль переломил пополам.
Водитель грузовика – 27-летний Киттичай Чэмчамрат – получил в результате аварии легкие травмы. Мужчина рассказал, что отправился в рейс на Пхукет из Сураттхани примерно в 23:00 предыдущего дня. Шофер должен был доставить товары в один из магазинов Пхукет-Тауна, но на финальном отрезке пути заснул за рулем и товары в итоге не доставил.
Полиция сообщила о том, что господину Чэмчамрату будут предъявлены обвинения в опасном вождении, повлекшем за собой причинение ущерба государственной собственности и частной собственности. Под последней, очевидно, имеется в виду здание, которое грузовик «чуть было не задел». Информация о повреждении здания содержится и в публикациях тайских репортеров на личных страницах в Facebook.
Ни местные СМИ, ни тайская полиция в своем отчете также не указывают, что грузовик в ходе ДТП развернуло на 180 градусов. На фото он обращен лобовым стеклом против направления движения транспорта.