Грузовик врезался в автобус-сонгтэу в Таланге, пострадали три человека

Три человека пострадали в результате столкновения грузовика и переоборудованного в автобус пикапа (сонгтэу) в Таланге. Серьезных травм никто не получил, но деревянный салон автобуса буквально разорвало на части.

Иккапоп Тхонгтуб

Удар был настолько силен, что от автобуса остались только рама, капот и водительское место. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Удар был настолько силен, что от автобуса остались только рама, капот и водительское место. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Удар был настолько силен, что от автобуса остались только рама, капот и водительское место. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как рассказал «Новостям Пхукета» лейтенант Паттаракорн Пхонгпхайбун из полиции Таланга, авария произошла в районе 5:45 утра 12 марта на Thepkrasattri Rd. Водитель автобуса Пхон Вонгхиран заявил полиции, что он собирался выполнить разворот в районе автозаправки PTT в Муанг-Мае, когда в заднюю часть его автобуса врезался в грузовик.

Оба транспортных средства вылетели с проезжей части на обочину, при этом автобус врезался в столб. Оборудованный для перевозки пассажиров кузов сонгтэу развалился на куски, крышу сорвало и отбросило в кювет.

Управлявший автобусом 71-летний водитель получил множественные ушибы на груди и правой ноге. В момент происшествия он ехал без пассажиров.

28-летний водитель грузовика Кьяттипон Пхиттаянан и его 38-летняя пассажирка Он-Ума Чанпрык также получили травмы. Всех троих доставили в больницу Thalang Hospital. Поврежденные транспортные средства отбуксировали к полицейскому участку Таланга.

Как отметил лейтенант Пхонгпхайбун, ни от одного из водителей спиртных не пахло. Тесты на наличие алкоголя в крови не проводились. Обвинений пока никому не предъявлено.

«Мы опросим обоих водителей после того, как их выпишут из больницы. Затем мы будем принимать решение, исходя из услышанного», – заявил лейтенант Пхонгпхайбун.