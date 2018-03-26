Грузовик уронил пять мачт электропередач в Кату

Перевозивший секцию башенного крана автомобиль зацепил грузом провода и обрушил пять мачт электропередач в Кату во торой половине дня 24 марта.

26 Марта 2018 12:21:39

Часть Кату осталась без света, телефона и интернета в субботу, 24 марта, после того как грузовой автомобиль обрушил секцию линии электропередач около Ketho Community Health Office.

Полиция получила сообщение о происшествии в Кату около 15:40 дня. Прибывший по вызову наряд обнаружил пять поврежденных столбов, некоторые из которых рухнули на припаркованные автомобили. В результате инцидента никто из людей не пострадал, однако шесть машин были повреждены (в том числе две – серьезно).

Очевидцы рассказали полицейским, что обрушение произошло по вине водителя грузовика, перевозившего на прицепе секцию башенного крана, которая запуталась в проводах. Водитель – 41-летний Киангкрай Нагон – был позже задержан в районе магазина Makro Kathu. Мужчина заявил полицейским, что не заметил, как его груз зацепил провода.

В полицейском рапорте нанесенный ущерб оценили в 500 тыс. бат. Электроснабжение Кату было восстановлено через несколько часов. О предъявлении водителю грузовика обвинений полиция пока не сообщили.