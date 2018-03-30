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Грузовик со льдом перевернулся в Чалонге

Два человека получили легкие травмы, когда грузовик со льдом не смог одолеть подъем на холм в Чалонге и перевернулся утром 30 марта.

Иккапоп Тхонгтуб

30 Марта 2018 16:48:05

Муниципалитет Чалонга получила сообщение о дорожной аварии около 9:30 утра. Как рассказал член муниципального совета Суппаваттакан Кунналак, побывавший на месте событий, грузовик компании Happy Cystal Co Ltd не смог одолеть подъем на Soi Sai Nam Yen (через дорогу от храма Wat Chalong), заглох при переключении передач и начал откатываться назад. Водитель попытался сманеврировать, чтобы избежать столкновения со столбом, однако грузовик опрокинулся на бок и протаранил бетонное заграждение.

В момент аварии в кабине грузового автомобиля находился водитель по имени Санг (полное имя представитель муниципалитета не привел) и его пассажир. Оба мужчины получили легкие травмы, больше никто в результате аварии не пострадал.

 
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