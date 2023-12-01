Грузовик сбил женщину в Чалонге

Информация о сбившем женщину грузовике содержится в отчете административной организации Пхукета (РРАО) о работе сотрудников службы спасения Pearl Center во вторник, 28 ноября. Среди восьми инцидентов, на которые выезжали медики, указано и ДТП у автозаправки Shell на шоссе Patak Rd. в 650 метрах к западу от кольца Чалонга.
Согласно отчету, спасатели получили вызов в 9:52 утра. К моменту их прибытия сбитая грузовикам гражданка Мьянмы была без сознания, но по-прежнему имела пульс. Сотрудники Pearl Center вызвали для пострадавшей реанимационный автомобиль, который доставил ее в Chalong Hospital.
О характере полученных женщиной травм РРАО ничего не сообщила, хотя обычно такая информация содержится в отчетах. О том, выжила ли пострадавшая, ничего неизвестно.
Инцидент в Чалонге прошел мимо внимания пхукетских репортеров, поэтому о водителе грузовика ничего неизвестно. Полиция Чалонга не публиковала никаких сообщений о произошедшем 28 ноября ДТП. Сотрудников правоохранительных органов не видно и на фотографиях с места происшествия.