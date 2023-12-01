Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Грузовик сбил женщину в Чалонге

Женщина была госпитализирована без сознания после того, как ее сбил грузовик на шоссе Patak Rd. в Чалонге. Инцидент произошел еще три дня назад, но известно о нем стало только сегодня. Полиция ничего не сообщала о ДТП, да и самих правоохранителей на фото с места событий не видно, хотя авария произошла в 650 метрах от кольца Чалонга, где находится полицейский участок.

Новости Пхукета

1 Декабря 2023, 05:23 PM
Грузовик сбил гражданку Мьянмы, предположительно, переходившую дорогу в Чалонге. Фото: РРАО

Грузовик сбил гражданку Мьянмы, предположительно, переходившую дорогу в Чалонге. Фото: РРАО

Грузовик сбил гражданку Мьянмы, предположительно, переходившую дорогу в Чалонге. Фото: РРАО

Грузовик сбил гражданку Мьянмы, предположительно, переходившую дорогу в Чалонге. Фото: РРАО

Грузовик сбил гражданку Мьянмы, предположительно, переходившую дорогу в Чалонге. Фото: РРАО

Грузовик сбил гражданку Мьянмы, предположительно, переходившую дорогу в Чалонге. Фото: РРАО

Грузовик сбил гражданку Мьянмы, предположительно, переходившую дорогу в Чалонге. Фото: РРАО

Грузовик сбил гражданку Мьянмы, предположительно, переходившую дорогу в Чалонге. Фото: РРАО

Информация о сбившем женщину грузовике содержится в отчете административной организации Пхукета (РРАО) о работе сотрудников службы спасения Pearl Center во вторник, 28 ноября. Среди восьми инцидентов, на которые выезжали медики, указано и ДТП у автозаправки Shell на шоссе Patak Rd. в 650 метрах к западу от кольца Чалонга.

Согласно отчету, спасатели получили вызов в 9:52 утра. К моменту их прибытия сбитая грузовикам гражданка Мьянмы была без сознания, но по-прежнему имела пульс. Сотрудники Pearl Center вызвали для пострадавшей реанимационный автомобиль, который доставил ее в Chalong Hospital.

О характере полученных женщиной травм РРАО ничего не сообщила, хотя обычно такая информация содержится в отчетах. О том, выжила ли пострадавшая, ничего неизвестно.

Инцидент в Чалонге прошел мимо внимания пхукетских репортеров, поэтому о водителе грузовика ничего неизвестно. Полиция Чалонга не публиковала никаких сообщений о произошедшем 28 ноября ДТП. Сотрудников правоохранительных органов не видно и на фотографиях с места происшествия.

 

 

Есть новости? кликните сюда

Пхукет провел учения спасателей в присутствии премьера и иностранных дипломатов
Полиция Чалонга расследует дело об ограблении с участием россиян и украинцев
Полиция расследует нападение на россиянина в пхукетском детокс-центре
Учебный пожар потушили в аэропорту
Ремонт дороги продолжается на спуске с холма в Патонге
Пикап перевернулся на шоссе в Таланге, один человек погиб
Сеттха Тхависин посетит Пхукет в пятницу
Часть Паклока останется сегодня без электричества
Туристическая полиция открыла набор офисных сотрудников на Пхукете
Компания Phuket9 взяла награду «Лучший девелопер Пхукета»
Семья погибшей девушки из Люксембурга ждет ответов от полиции
В системе онлайн-регистрации ТМ.30 появилась функция печати квитанции
Житель Май-Кхао арестован за домогательства на дорогах
Россиянка арестована на Пхукете по делу о мошенничестве
Специальные новогодние скидочные кампании стартуют 1 и 15 декабря

 

So Origin Bangtao Beach
Thai Residential
Elwood Villas Phuket
The Pavilions Phuket

 