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Грузовик сбил ехавшую на мотоцикле стедентку

Студентка, ехавшая в одиночестве по главому шоссе Пхукет погибла 12 сеньября.

Иккапоп Тхонгтуб

14 Сентября 2022, 09:00 AM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Авария произошла около 11:30 у одного из кафе с лапшой на Thepkrasattri Rd. В тамбоне Срисунторн. Прибывшие на место событий полицейские и спасатели обнаружили на левой стороне дороги поврежденный мотолцикл Honda Wave 125, рядом с ним лежало тело 18-летней студентки Phuket Rajabhat University Сурийи Петчламы. Девушка скончалась от травмы головы. О других пострадавших не сообщалось.

В нескольких десятков метров находился также поврежденный шестиколесный грузовик Hino с банкокскми номерами. Остров машины показал серию повреждений на левой стороне кузовка и кабины. Также следы был замечены в районе задних колес грузовак.

Водитель машины – 27-летний Нунтавораса Дама – рассаказал полиции, что усшыл звук удара слева. Посмотрел в указанную сторону, он ображил желающий на асфалье мотоцикл и тело рядом с ним.

Господин Дама заверил полиции, что сразу же остановил машину и отравился к пострадавшей и ее мотоциклу. Признаков жизи он у девушки уж не обнаружил.

Водителя доставили в полицейский участок Таланга для подробгно допроса. Полиция также ничего не сообщила ни о скоростном режиме., ни о наличии у мотоцикистки шлема.



 

 

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