Грузовой автомобиль, перевозивший в кузове строительных рабочих, вылетел с дороги и перевернулся в районе бухты Йон во вторник, 1 сентября. Пострадали восемь трудовых мигрантов, а также ребенок одного из них.

Иккапоп Тхонгтуб

Грузовик с рабочими рухнул со склона холма у Ао-Йона. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Грузовик с рабочими рухнул со склона холма у Ао-Йона. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Грузовик с рабочими рухнул со склона холма у Ао-Йона. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Грузовик с рабочими рухнул со склона холма у Ао-Йона. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Подполковник Наронг Муангдуанг из полиции Вичита получил сообщение о ДТП на дороге Ao Yon – Khao Khad Rd. около 17:30. Согласно поступившей в участок информации, грузовой автомобиль вылетел с трассы и переворачиваясь скатился по склону. В момент происшествия в кузове находились трудовые мигранты, возвращавшиеся со стройки к месту проживания.

Согласно полицейскому отчету один человек получил серьезные травмы, еще трое – травмы средней степени тяжести. О том, насколько серьезно пострадал находившийся в кузове сын одного из мигрантов, полиция не сообщила.

Водитель грузовик Дже Зин Пуре (гражданин Мьянмы) сообщил полиции, что во время движения левое переднее колесо его машины съехало с асфальта, в результате чего транспортное средство вылетело с проезжей части и прокатилось примерно 10-15 метров по склону.

Полиция пока не приняла решения о предъявлении обвинений водителю. Сам он также значится в числе пострадавших.