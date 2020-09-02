Грузовик с рабочими рухнул со склона холма у Ао-Йона

Подполковник Наронг Муангдуанг из полиции Вичита получил сообщение о ДТП на дороге Ao Yon – Khao Khad Rd. около 17:30. Согласно поступившей в участок информации, грузовой автомобиль вылетел с трассы и переворачиваясь скатился по склону. В момент происшествия в кузове находились трудовые мигранты, возвращавшиеся со стройки к месту проживания.
Согласно полицейскому отчету один человек получил серьезные травмы, еще трое – травмы средней степени тяжести. О том, насколько серьезно пострадал находившийся в кузове сын одного из мигрантов, полиция не сообщила.
Водитель грузовик Дже Зин Пуре (гражданин Мьянмы) сообщил полиции, что во время движения левое переднее колесо его машины съехало с асфальта, в результате чего транспортное средство вылетело с проезжей части и прокатилось примерно 10-15 метров по склону.
Полиция пока не приняла решения о предъявлении обвинений водителю. Сам он также значится в числе пострадавших.