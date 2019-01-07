Грузовик с пивом перевернулся по пути в Патонг

Полиция Камалы получила сообщение о перевернувшемся на трассе грузовике с пивом около 22:00 вечера 5 января.
На месте событий полицейские и спасатели обнаружили лежащий на боку трехосный грузовик и его водителя, 24-летнего Пичета Сеттаку из провинции Патхум-Тщани. Дорога была усыпана стеклом от разбившихся бутылок пива San Miguel.
Согласно полицейскому отчету, грузовик потерял управление, перевернулся, сбил дорожный знак и остановился только после столкновения с двумя деревьями. Причина аварии в отчете не указана. Вопрос с предъявлением водителю обвинений будет решен по итогам расследования обстоятельств инцидента.