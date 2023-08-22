Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Грузовик с газовыми баллонами перевернулся на Пхукете

Полиция закрыла для движения тоннель Samkong Underpass после того, как на въезде в него перевернулся грузовик с газовыми баллонами. Инцидент произошел около 10:20 утра. Ни взрыва, ни возгорания не последовало. Как минимум один человек был госпитализирован.

Новости Пхукета

22 Августа 2023, 11:38 AM
Грузовик с газовыми баллонами перевернулся на въезде в тоннель у главного магазина Lotus’s на Bypass Rd. Фото: C.DILOKPAT

Грузовик с газовыми баллонами перевернулся на въезде в тоннель у главного магазина Lotus’s на Bypass Rd. Фото: C.DILOKPAT

Грузовик с газовыми баллонами перевернулся на въезде в тоннель у главного магазина Lotus’s на Bypass Rd. Фото: C.DILOKPAT

Грузовик с газовыми баллонами перевернулся на въезде в тоннель у главного магазина Lotus’s на Bypass Rd. Фото: C.DILOKPAT

Грузовик с газовыми баллонами перевернулся на въезде в тоннель у главного магазина Lotus’s на Bypass Rd. Фото: C.DILOKPAT

Грузовик с газовыми баллонами перевернулся на въезде в тоннель у главного магазина Lotus’s на Bypass Rd. Фото: C.DILOKPAT

Грузовик с газовыми баллонами перевернулся на въезде в тоннель у главного магазина Lotus’s на Bypass Rd. Фото: C.DILOKPAT

Грузовик с газовыми баллонами перевернулся на въезде в тоннель у главного магазина Lotus’s на Bypass Rd. Фото: C.DILOKPAT

Грузовик с газовыми баллонами перевернулся на въезде в тоннель у главного магазина Lotus’s на Bypass Rd. Фото: C.DILOKPAT

Грузовик с газовыми баллонами перевернулся на въезде в тоннель у главного магазина Lotus’s на Bypass Rd. Фото: C.DILOKPAT

По состоянию на 11:00 утра тоннель у главного магазина Lotus’s на Пхукете был закрыт для движения, однако проезд по наземным полосам оставался разрешен.

На месте событий работали спасатели Kusoldharm, сотрудники экстренных служб, медики и пожарные. Последние поливали перевернувшийся грузовик водой для предотвращения случайного воспламенения газа.

Об обстоятельствах ДТП ничего неизвестно. Согласно фотографиям и видео с места событий, малогабаритный грузовик с газовыми баллонами опрокинулся на бок у въезде в тоннель с северной стороны (c Bypass Rd.).

Инцидент произошел еще до того, как грузовик оказался под сводом тоннеля. В течение как минимум некоторого времени после происшествия автомобили продолжали двигаться по противоположной стороне шоссе в направлении Ко-Кэу и Thepkrasattri Rd.

На фотографиях видно, как спасатели отвозят в больницу некого мужчину, предположительно, водителя перевернувшего грузовика. Пострадавший находится в сознании и способен идти при физической поддержке со стороны медиков.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Проверки точек продажи марихуаны начались после распыления конопляного дыма в Патонге
Move Forward напомнила об установленных Минтрансом ценах на такси через мобильные сервисы
Полтора десятка студентов провели больше часа в застрявшем лифте
Варианты виз Thai Elite и их стоимость будут пересмотрены с октября
В статью ПДД о детских автокреслах добавили исключение
Пхукет ждет рекордного турпотока из России в 2023 году
Житель Паклока арестован c оружием и наркотиками
Не вписавшийся в поворот водитель обесточил часть Рассады
Меры против игнорирующих запреты купальщиков обсудили с полицией
Тоннель в Чалонге закроют в ночь с 19 на 20 августа
Обильные дожди ожидаются на Пхукете с 20 по 25 августа
Вор залез на виллу россиянина в Камале
Житель Таланга получил предупреждение за проникновение в чужой дом с ребенком
Аэропорт Пхукета подтвердил новое повреждение ВПП
Моряки спасают траулер, ушедший в дрейф от Пхукета и налетевший на скалы

 

SOHO Pool Club
Thai Residential
The Pavilions Phuket

 