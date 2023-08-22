Грузовик с газовыми баллонами перевернулся на Пхукете

Полиция закрыла для движения тоннель Samkong Underpass после того, как на въезде в него перевернулся грузовик с газовыми баллонами. Инцидент произошел около 10:20 утра. Ни взрыва, ни возгорания не последовало. Как минимум один человек был госпитализирован.

Новости Пхукета

Грузовик с газовыми баллонами перевернулся на въезде в тоннель у главного магазина Lotus’s на Bypass Rd. Фото: C.DILOKPAT

Грузовик с газовыми баллонами перевернулся на въезде в тоннель у главного магазина Lotus’s на Bypass Rd. Фото: C.DILOKPAT

Грузовик с газовыми баллонами перевернулся на въезде в тоннель у главного магазина Lotus’s на Bypass Rd. Фото: C.DILOKPAT

Грузовик с газовыми баллонами перевернулся на въезде в тоннель у главного магазина Lotus’s на Bypass Rd. Фото: C.DILOKPAT

Грузовик с газовыми баллонами перевернулся на въезде в тоннель у главного магазина Lotus’s на Bypass Rd. Фото: C.DILOKPAT

По состоянию на 11:00 утра тоннель у главного магазина Lotus’s на Пхукете был закрыт для движения, однако проезд по наземным полосам оставался разрешен.

На месте событий работали спасатели Kusoldharm, сотрудники экстренных служб, медики и пожарные. Последние поливали перевернувшийся грузовик водой для предотвращения случайного воспламенения газа.

Об обстоятельствах ДТП ничего неизвестно. Согласно фотографиям и видео с места событий, малогабаритный грузовик с газовыми баллонами опрокинулся на бок у въезде в тоннель с северной стороны (c Bypass Rd.).

Инцидент произошел еще до того, как грузовик оказался под сводом тоннеля. В течение как минимум некоторого времени после происшествия автомобили продолжали двигаться по противоположной стороне шоссе в направлении Ко-Кэу и Thepkrasattri Rd.

На фотографиях видно, как спасатели отвозят в больницу некого мужчину, предположительно, водителя перевернувшего грузовика. Пострадавший находится в сознании и способен идти при физической поддержке со стороны медиков.