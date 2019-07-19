Грузовик-рефрижератор перевернулся на шоссе в Май-Кхао

Полиция предъявила обвинения 25-летнему водителю, заснувшему за рулем грузовика на Thepkrasattri Rd. Оставшаяся без управления машина вылетела на разделительную линию, сбила два дерева и перевернулась на бок.

Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о ДТП на Thepkrasattri Rd. поступило в полицейский участок Тха-Чат-Чай около 5:00 утра пятницы, 19 июля.

Прибывшие по вызову сотрудники полиции во главе капитаном Аккарапоном Сивилайронгом обнаружили на трассе перевернувший рефрижератор, водитель которого был заблокирован в кабине. Приехавшие вместе с полицейскими муниципальные спасатели не смогли самостоятельно вызволить шофера и были вынуждены обратиться за помощью к коллегам из Kusoldharm Foundation, которые прибыли со спецоборудованием и за 20 минут справились с задачей.

По словам управлявшего грузовиком 25-летнего Саттавата Набсунгнерна, машина вылетела на разделительную линию, когда он заснул за рулем под конец 800-километрового рейса из Самут-Сакхона.

Водитель рассказал, что должен был доставить товары на склад некой розничной сети в Срисунтхорне. Название сети в полицейском отчете не указано, однако название осуществлявшей доставку транспортной компании известно. Грузовик принадлежит фирме Nong Fanta Transport Co Ltd.

После аварии водитель был госпитализирован. В результате ДТП мужчина сломал ногу в двух местах. По факту аварии возбуждено дело об опасном вождении, повлекшем за собой причинение ущерба государственной собственности.