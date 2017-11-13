Грузовик протаранил тук-тук и два мотоцикла на холме в Патонге

Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП с участием грузового автомобиля на горной дороге между Кату и Патонгом.

13 Ноября 2017 17:40:03

Фото: Kusoldharm Rescue Foundation

Полиция получила сообщение о ДТП на холме Патонг-Хилл около 11:30 утра понедельника, 13 ноября. Прибывшие по вызову полицейские и спасатели обнаружили на месте событий грузовик с номерными знаками провинции Накхон-Патхом, под передним бампером которого застрял сильно поврежденный скутер. Неподалеку от грузовика находился перевернувшийся на бок тук-тук и еще один мотоцикл.

Один из мотоциклистов – 30-летний Киттипорн Тоссакарн – скончался на месте аварии. Несовершеннолетний водитель второго мотоцикла и шофер тук-тука были госпитализированы с травмами.

Один из работавших на месте событий спасателей рассказал, что у грузовика отказали тормоза во время спуска с холма, в результате чего он протаранил тук-тук и мотоциклы. По словам спасателя, машина спускалась с холма с грузом металлических труб. Имени водителя грузовика собеседник редакции не назвал, но подтвердил, что после ДТП он был доставлен в полицейский участок Патонга.