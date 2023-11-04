Грузовик протаранил отбойник на холме в Патонге

Грузовой автомобиль из Бангкока попал в аварию на трассе Кату-Патонг в пятницу, 3 ноября. Управлявший машиной 59-летний шофер прямо сказал, что у него закончился воздух в пневматических тормозах, к чему он не был готов, поскольку ехал в Патонг впервые. Непонятно, сознательно ли шофер направил свой грузовик на придорожное ограждение или нет, но в результате ДТП никто не пострадал. Водителю, впрочем, предъявят обвинения по стандартной статье об «опасном вождении» с причинением ущерба государственной собственности.

Новости Пхукета

Полиция Кату получила сообщение об аварии на холме Патонг-Хилл в районе 13:00 дня 3 ноября. На месте событий полицейские обнаружили грузовик Hino с номерами провинции Накхон-Патхом, который «оседлал» придорожное ограждение, но остался на проезжей части и не скатился со склона. Другие транспортные средства не были вовлечены в аварию, травм никто из участников дорожного движения не получил.

Управлявший грузовиком 59-летний Сомджит Монтанад из провинции Убон-Ратчатхани рассказал полицейским, что ехал в Патонг впервые и не был знаком с дорогой. Мужчина ориентировался по GPS, так что не имел представления о крутизне спусков и подъемов.

В какой-то момент в пневматических торомозах грузовика закончился воздух. Шофер попытался затормозить двигателем, но закончилось все тем, что Hino вылетел на придорожное ограждение и остался на нем.

Знакомые с трассой водители большегрузов зачастую сознательно тормозят об ограждение, когда понимают, что иного способа остановиться нет и рискуют собственным здоровьем, чтобы не убить никого из других участников дорожного движения. Неизвестно, были ли целенаправленными действия господина Монтанада, но в его случае трагедии также не произошло.

«К счастью, там было ограждение. Иначе бы грузовик скатился вниз по склону к самому подножью холма», – цитируют тайские журналисты слова водителя.

Полиция Кату подтвердила, что 59-летнему дальнобойщику будут предъявлены обвинения в «опасном вождении», повлекшем за собой причинение ущерба государственной собственности. Однако объективно ДТП можно отнести к тем, которые закончились максимально безопасно.

В аналогичном июньском случае оставшийся без тормозов грузовик вылетел на встречную полосу и смял пикап, в кабине которого находились двое престарелых местных жителей. Оба «пхукетских отца», как их назвал на похоронной церемонии политик Чалермпонг Сэнгди, погибли.

Аварий 3 ноября произошла через неделю после того, как депутат Сэнгди выступил с критической речью перед спикером нижней палаты парламента и заместителем министра транспорта. Политик задал вопрос о постоянных срывах проекта по прокладке тоннеля из Кату в Патонг, единственной возможности сделать маршрут безопасным для большегрузов. Существующая трасса через холм зачастую просто непроходима для грузовиков и туристических автобусов с пневматическими торомозами.

Выступая перед спикером и заместителем министра, господин Сэнгди вспомнил аварию, в которой погибли двое «отцов», а также напомнил о постоянных ДТП, в которых страдают туристы. Политик напомнил, что идея тоннеля была предложена более двух десятилетий назад. Результат на текущий момент – подписанный ранее в этом году Королевский декрет о выкупе земли под реализацию проекта.

«Когда этот проект будет реализован? И что правительство намерено делать с аварийностью сейчас, пока мы ждем прокладки тоннеля Кату-Патонг? Что вы намерены делать для защиты людей от регулярных аварий? Уважаемое Министерство транспорта, как вы планируете решать проблему?» – обратился представитель Пхукета к Минтрансу.

В ходе двух официальных визитов на Пхукет в августе и сентябре премьер-министр Сеттха Тхависин заверял, что провинция получит финансирование на ключевые инфраструктурные проекты, необходимые для развития туризма и генерации доходов в бюджет за счет обслуживания отдыхающих.

О том, что трасса в Кату-Патонг имеет первостепенное значение для туризма, много говорилось в прошлом году, когда часть дороги обвалилась на финальном отрезке сезона дождей. Патонг рисковал войти в туристический сезон без главной подъездной дороги к городу.

Сейчас трасса находится в нормальном состоянии, однако усугубилась проблема крупногабаритного транспорта с пневматическими тормозами. Все необходимые Патонгу грузы доставляются в город автотранспортом, которые едет через холм Патонг-Хилл из Кату.

Также на дороги Пхукета уже вернулись 40-местные туристические автобусы российских туроператоров, таких как Pegas, Sun&Fun, Anex и другие. Следом должны появиться автобусы китайских компаний, у которых парк подобного транспорта еще более многочисленный. И те, и другие операторы активно работают в Патонге как одном из самых бюджетных приморских курортов Пхукета.