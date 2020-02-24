Грузовик протаранил минимаркет у пляжа Ката

Три человека пострадали в результате дорожной аварии у пляжа Ката, где трехосный грузовик со льдом потерял управление на спуске с холма и протаранил придорожный магазин Family Mart.

Дорожная авария произошла на Patak Rd. около 6:00 утра субботы, 22 февраля. Грузовой автомобиль под управлением 26-летнего Сараюта Пункхлая не смог затормозить на уклоне дороги и врезался в здание минимаркета Family Mart.

Господин Пункхай и двое его пассажиров были госпитализированы, полученные водителем травмы оцениваются как серьезные.

«Двое сотрудников Family Mart оказались заблокированы в здании, но, к счастью, никто из них не пострадал», – отметил капитан Киттипонг Нупхынг из полиции Карона.

«Также я могу подтвердить, что никто из туристов не пострадал», – добавил он.

Кроме здания минимаркета и грузовика повреждены были два припаркованных перед магазином мотоцикла. Обвинений против Сараюта Пункхлая пока не выдвинуто.

В качестве причины аварии предварительно называется отказ тормозов у грузового автомобиля.