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Грузовик повалил девять столбов линии электропередач в Чалонге

Окрестности Soi Palai в Чалонге остались без электричества в среду, 13 ноября, после того, как грузовик с краном зацепил электропровода и повалил девять столбов идущей вдоль улицы линии электропередач.

Новости Пхукета

14 Ноября 2019, 12:27 PM
Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Как сообщил после посещения места событий мэр Чалонга Самран Джиндапон, инцидент произошел около 14:30 дня примерно в 100 м от пхукетского зоопарка.

В результате происшествия никто не пострадал, но повреждены оказались пять припаркованных на улице автомобилей. Сама Soi Palai оказалась полностью перекрыта.

Господин Джиндапон не назвал имени водителя грузовика, ставшего виновником инцидента. При этом непосредственно на самом автомобиле можно заметить логотип одного из пхукетских компаний.

Материальный ущерб мэр Чалонга оценил в «миллионы бат».

 

 

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