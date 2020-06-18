Грузовик перевернулся на шоссе в северной части Пхукета

Перевернувшийся тягач с прицепом на несколько часов заблокировал движение по Thepkrasattri Rd. в северной части Пхукета во второй половине дня 17 июня.

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Сообщение о ДТП на шоссе поступило в полицейский участок Тха-Чат-Чай около 15:45 дня. Авария произошла на повороте, известном среди местных жителей как Суан-Мапрао.

Водитель грузовика – 40-летний Сутхат Тхавибурут – рассказал полицейским, что направлялся из провинции Сонгкхла в глубоководный порт Пхукета с грузом древесных панелей.

При прохождении поворота Суан-Мапрао водитель потерял контроль над автомобилем, в результате чего тот вылетел на разделительную линию и перевернулся, разрушив часть ограждения ограждения и повредив несколько деревьев и мачт освещения.

После аварии водителя доставили в больницу Thalang Hospital с травмой головы. Информация о тяжести полученных им травм отсутствует. Также неизвестно, по какой причине господин Тхавибурут потерял контроль над транспортным средством.

Расчистка проезжей части и возобновление нормального движения заняли около трех часов.





