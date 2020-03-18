Грузовик перевернулся на севере Пхукета, водитель погиб

Парамедикам не удалось спасти 34-летнего водителя грузовика, получившего серьезные травмы в ДТП на участке Thepkrasattri Rd. от КПП Тха-Чат-Чай до мостов, соединяющих Пхукет с материком.

Иккапоп Тхонгтуб

18 Марта 2020, 10:22 AM

Грузовик компании Phet Andaman Co Ltd перевернулся на севере Пхукета. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о дорожной аварии поступило в полицейский участок Тха-Чат-Чай около 11:30 утра вторника, 17 марта. Прибывшие по вызову полицейские и спасатели обнаружили на месте событий лежащий на боку грузовик с серьезно поврежденной кабиной. Водитель Тхирасак Чаронрит находился за рулем.

Как пояснил майор полиции Сорнтхип Чакэу, когда мужчину достали из кабины, он «был в сознании, но не мог двигаться». Однако довезти его живым до больницы не удалось, водитель скончался на месте ДТП.

Очевидцы аварии сообщили, что грузовой автомобиль врезался в придорожный отбойник и мачту освещения, после чего перевернулся. В момент ДТП в кабине также находился пассажир, но его отвезли в больницу Takua Thung Hospital до прибытия полиции.

Майор Чакэу заявил, что полиция планирует опросить пострадавшего пассажира, как только это будет возможно. При этом полицейские уже связались с компанией Phet Andaman Co Ltd, на которую работал шофер. Там предположили, что Тхирасак Чаронрит мог заснуть за рулем от усталости.

«Он находился за рулем много часов», – пересказал слова представителя Phet Andaman Co Ltd майор Чакэу.