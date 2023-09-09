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Грузовик перекрыл проезд по тоннелю у Central Phuket

Тоннель Darasamut Underpass, находящийся рядом с торговым центром Central Phuket, был временно закрыт для движения с севера на юг утром 9 сентября. Причиной, впрочем, стало не очередное наводнение, а дорожная авария.

Новости Пхукета

9 Сентября 2023, 11:07 AM
Грузовик повалил бетонные блоки в тоннеле у Central утром 9 сентября. Фото: Phuket Roads Facebook

Грузовик повалил бетонные блоки в тоннеле у Central утром 9 сентября. Фото: Phuket Roads Facebook

Грузовик повалил бетонные блоки в тоннеле у Central утром 9 сентября. Фото: Phuket Roads Facebook

Грузовик повалил бетонные блоки в тоннеле у Central утром 9 сентября. Фото: Phuket Roads Facebook

Грузовик повалил бетонные блоки в тоннеле у Central утром 9 сентября. Фото: Phuket Roads Facebook

Грузовик повалил бетонные блоки в тоннеле у Central утром 9 сентября. Фото: Phuket Roads Facebook

Как сообщил администратор группы Phuket Roads (Thanon Phuket) со ссылкой на полицию Вичита, около 6:30 утра ехавший по тоннелю грузовой автомобиль врезался в бетонные блоки, разделяющие потоки транспорта. 

Тяжелые барьеры не позволили грузовику вылететь на встречную полосу, но для того, чтобы поднять и вернуть на место упавшие бетонные конструкции пришлось вызывать сотрудников Департамента скоростных магистралей. На время ремонта движение по Bypass Rd. из Самконга в сторону Чалонга было возможно только по наземным полосам.

На странице самой полиции Вичита информации об инциденте нет, Департамент скоростных магистралей тоже не сообщал об инциденте. Водитель грузовика, видимо, не пострадал.

Darasamut Underpass – первый из открытых на Пхукете тоннелей. Изначально предполагалось организовать в нем три полосы для движения транспорта, причем одну полосу сделать реверсивной, пуская по ней авто с севера на юг или с юга на север в зависимости от дорожной ситуации.

Идея была забракована почти сразу же, причем небезопасность столь сложной по пхукетским меркам системы признали и рядовые тайские водители, и официальные лица. В тоннеле установили красивые, надежные бетонные блоки.

 

 

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