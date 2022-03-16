Грустная правда: К существующим проблемам туризма на Пхукете добавились новые

Тайская индустрия гостеприимства во главе с Пхукетом едва ли сможет достичь целевых показателей в 10 млн иностранных гостей, установленных на текущий год Туристическим управлением Таиланда (ТАТ). Причины тому – медленные темпы открытия страны для иностранцев на фоне продолжающейся пандемии коронавируса, прямые и косвенные последствия спецоперация России в Украине, «неизбежные» долгосрочные проблемы отрасли. Соответствующее заявление сделал управляющий директор консалтинговой компании C9 Hotelworks Билл Барнетт в интервью новостному агентству NBT World.

Новости Пхукета

16 Марта 2022, 12:00 PM

Пхукет все никак не может дождаться туристов. Сначала не позволял коронавирус, теперь также мешают международная политика и цены на нефть. Photo: Иккапоп Тхонгтуб

Журналисты побеседовали со специалистом по следам Туристического форума в Таиланде 2022, прошедшего ранее в марте. Господин Барнетт отметил, что в последнее время турбизнесу пришлось много учиться.

«Мы вынесли уроки из двух последних лет. Мы вынесли уроки из программы Phuket Sandbox. Мы вынесли уроки из примеров, демонстрирующих, что государственный и частный сектор могут работать сообща. Я живу в Таиланде 20 лет и впервые вижу такой уровень сотрудничества», – заявил управляющий директор C9 Hotelworks.

«Также мы увидели и то, что надо задействовать и вовлекать в работу население. Это по-настоящему важно, поскольку на пути через эту пандемию нет дорожной карты, так что люди должны быть в безопасности, в готовности принять туристов и работать. Именно они – рабочая сила в отелях, так что нужно везде налаживать партнерские связи, нужно работать со своими соседями», – добавил он.

Господин Барнетт дал противоречивую оценку тому, что представляет из себя туристический сектор после двух лет коронавирусного кризиса, оставившего его без клиентуры.

«Таиланд располагает превосходной инфраструктурой для экономики в сфере услуг. Есть навыки, есть опыт, есть мощности – но кое-чего и не хватает, особенно в перспективе последних нескольких лет. Речь о лидерстве и инновациях», – заявил господин Барнетт. – «Нужен инновационной подход. Бизнес меняется».

Глава С9 Hotelworks заявил, что пандемия обнажила тренд, реализацию уже имевшего место в любом случае.

«Речь о растущей стоимости кадров, дефиците квалифицированного персонала для сферы гостеприимства, дефиците инноваций в управлении отелями, которые мы видим на Западе», – заявил Билл Барнетт.

«Мы должны быть гибче и умнее в своем подходе к бизнесу в сфере гостеприимства. Больше нельзя просто накачивать его бесконечным потоком людей, нужно делать так, чтобы в нем строились карьеры, нужно лучше готовить персонал, внедрять инновационные решения. Нужно обеспечивать стабильный и ответственный рост, а не просто публиковать очередные двузначные показатели роста каждый год», – добавил он.

По словам господина Барнетта, все упирается в планирование, в наличие цельной стратегии развития. И именно этого в значительной мере не хватает тайским властям. Буква «П» – это не только «продвижение», но и «планирование», считает он.

«Я – человек с Пхукета и могу сказать, что у Пхукета на самом-то деле нет мастер-плана развития. Мы знаем как продвигать туризм, но мы не имеем понятия, что произойдет в перспективе ближайших пяти-десяти лет. Я думаю, важно, чтобы правительство «мобилизировало» инфраструктурные проекты для движения туризма вперед и инвестировало в эти проекты. Нельзя просто снимать сливки с туризма и хотеть еще, еще, еще... без реинвестирования», – заявил управляющий директор C9 Hotelworks.

«Вкладываться нужно не только в восточное побережье Сиамского залива, но и в другие сектора. Правительство должно реинвестировать в туристическую отрасль, чтобы получать новые прибыли и поддерживать стабилиьность», – добавил он.

Господин Барнетт также констатировал, что модели Phuket Sandbox и Test & Go исчерпали себя. Уже открылся без карантина остров Бали, еще в прошлом году отменили ограничения Мальдивы, одно за другим начинают принимать туристов другие направления – в этих условиях «песочницы» больше не выглядят привлекательной опцией.

«Чтобы оставаться конкурентными, нам нужно поднимать планку и делать то, что делают другие страны, находящиеся в аналогичном положении», – заявил глава C9 Hotelworks.

По словам Билла Барнетта, мы вошли в новый цикл развития – на неведомую территорию.

«Люди спрашивают, какова эта новая нормальность. Никакой новой нормальности нет, потому что мир перевернулся с ног на голову. Это как холодная война в мире туризма. Цены на нефть, конфликт в Украине, политическая нестабильность – все это вызывает множество проблем», – заявил господин Барнетт.

«Когда ты в начале нового цикла, ты начинаешь с самого низа», – добавил он.







Новая реальность







Глава ТАТ Ютсахак Супасорн объявил, что его ведомство готовит план по смягчению правил въезда на фоне постепенного перехода к объявлению COVID-19 эндемичным заболеванием с 1 июля. В частности, планируется отмена системы Thailand Pass, значительно усложняющей посещение Таиланда (стране до сих пор не удалось отладить нормальное функционирование онлайн-сервиса). Предложения ТАТ должны быть представлены Центру по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA) уже сегодня, 18 марта.

Одновременно ведомство оценивает возможные потери от последствий событий в Украине и роста цен на нефть, который также подогревается российской спецоперацией. Речь идет о возможном пересмотре прогноза по зарубежным туристическим прибытиям уже в апреле. Впрочем, господин Супасорн подчеркивает, что даже в нынешних условиях туризм остается ключевым «мотором» тайской экономики.

Пока что цель ТАТ по выручке от туризма на этот год – 1,28 трлн бат. Распределение между въездным туризмом и внутренним – 626 млрд бат (10 млн визитов) на 656 млрд бат (160 млн поездок внутри страны).

Согласно последнему исследованию Университета Торговой палаты Таиланда (UTCC), прямые и косвенные последствия российско-украинского конфликта могут обойтись тайской экономике в 244,7 млрд бат, замедлив рост ВВП до 2-3% (если спецоперация России продлится в течение всего года, что считается худшим сценарием). Инфляция прогнозируется на уровне в 5%.

«При этом сценарии Таиланд в 2022 году войдет в техническую стагфляцию», – заявил президент UTCC Тханават Пхонвичай.

«Впрочем, пока еще рано склоняться к столь печальному варианту, в ситуации высок градус неопределенности», – обнадежил он.

Официальный пересмотр прогнозов по экономическому росту может произойти в апреле.