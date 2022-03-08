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Группу мигрантов перехватили по пути из Мьянмы в Малайзию

В джунглях тайской провинции Ранонг были перехвачены 14 нелегальных мигрантов из Мьянмы, направлявшихся в Малайзию в поисках работы. Операцию провели военнослужащие ВМФ Таиланда и представители других силовых ведомств.

8 Марта 2022, 11:14 PM
Фото: Achadthaya Chuenniran / Bangkok Post

Фото: Achadthaya Chuenniran / Bangkok Post

Мигранты были задержаны на территории национального парка Mu Koh Ranong National Park к югу от административного центра Ранонга являющегося одной из точек въезда из Мьянмы в Таиланд по морю (на Пхукете соответствующий пирс известен как «рыбный порт»).

Как сообщает Bangkok Post со ссылкой на третье региональное командование ВМФ, среди задержанных было трое детей в возрасте до 15 лет.

Мигранты рассказали военным, чтобы прибыли из разных городов Мьянмы, включая Янгон, и направлялись в Малайзию в поисках работы. Сперва посредники переправили их на остров Сонг, а оттуда ночью 6 марта доставили на безлюдное побережье Ранонга. Там, в джунглях, они дожидались трансфера дальше в Малайзию. Стоимость услуги составляла примерно 48 тыс. бат с одного человека.

У задержанных мигрантов взяли анализы на COVID-19 и поместили в карантин в отделении 415-го подразделения патрульной полиции в Ранонге. Там они проведут ближайшие 14 дней, после чего их передадут в руки сотрудников Иммиграционного бюро.

По оценкам Адисорна Кердпонгкона, профессионального занимающегося делами трудовых мигрантов в Таиланде, за прошлый год около 80 тыс. иностранных граждан были задержаны в Королевстве за незаконное пересечение границы. В большинстве случаев это были люди именно из Мьянмы. При этом еще около 100 тыс. смогли избежать задержания и нелегально найти работу в Таиланде.

При этом в тайской экономике действительно есть сферы деятельности, где труд мигрантов востребован. В определенные не престижные профессии граждане Таиланда идут неохотно.

 

 

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