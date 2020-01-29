Группе китайских туристов отказали в посадке на самолет из-за температуры у ребенка

Как подтвердил The Phuket News заместитель главы пхукетского офиса Минздрава (РРНО) Крит Сакунпат, ребенка с повышенной температурой обнаружили в аэропорту в пятницу, 24 января. Девочке, ее родным и еще шести другим лицам из данной туристической группы было отказано в посадке на борт. Ребенка изолировали в специально выделенной палате Vachira Hospital и взяли анализы на коронавирус 2019-nCoV, которые оказались отрицательными. В понедельник, 27 января, девочку выписали.
«Анализы показали, что уханьского коронавируса у нее не было. Состояние девочки постепенно улучшалось. Это был просто грипп. В понедельник она покинула Vachira Hospital», – заявил доктор Сакунпат.
Как пояснил заместитель главы РРНО, никто из путешествовавших с девушкой лиц никаких симптомов заболевания не демонстрировал. Половина группы вылетела с Пхукета в Китай 25 января, дату вылета самой девочки и ее семьи господин Сакунпат не назвал.
Как отметил глава РРНО Тханит Сермкэу, в настоящий момент в карантине на Пхукете остаются семь человек, ожидающих результатов анализов на 2019-nCoV.
«Все они находятся в изолированных палатах под наблюдением и получают симптоматическое лечение от гриппа. Три – в Vachira Phuket Hospital, два – в Bangkok Hospital Phuket, один – в Patong Hospital, еще один – Thalang Hospital. Все семь человек в стабильном состоянии и не имеют проблем с дыханием», – заявил доктор Сермкэу.