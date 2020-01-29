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Группе китайских туристов отказали в посадке на самолет из-за температуры у ребенка

Группе китайских туристов отказали в посадке на рейс с Пхукета на родину по причине подозрений на пневмонию у четырехлетнего ребенка. Своевременно покинуть страну не смогли родители девочки, ее сестра и еще шесть человек. Заболевший ребенок и его родители были из города Ухань, с которого началось распространение нового коронавируса. Впрочем, проведенные анализы показали, что у девочки был обычный грипп.

Таньялак Сакут

29 Января 2020, 12:40 PM
В настоящий момент в карантине на Пхукете остаются семь человек, ожидающих результатов анализов на 2019-nCoV. Фото: Туристическая полиция

В настоящий момент в карантине на Пхукете остаются семь человек, ожидающих результатов анализов на 2019-nCoV. Фото: Туристическая полиция

Как подтвердил The Phuket News заместитель главы пхукетского офиса Минздрава (РРНО) Крит Сакунпат, ребенка с повышенной температурой обнаружили в аэропорту в пятницу, 24 января. Девочке, ее родным и еще шести другим лицам из данной туристической группы было отказано в посадке на борт. Ребенка изолировали в специально выделенной палате Vachira Hospital и взяли анализы на коронавирус 2019-nCoV, которые оказались отрицательными. В понедельник, 27 января, девочку выписали.

«Анализы показали, что уханьского коронавируса у нее не было. Состояние девочки постепенно улучшалось. Это был просто грипп. В понедельник она покинула Vachira Hospital», – заявил доктор Сакунпат.

Как пояснил заместитель главы РРНО, никто из путешествовавших с девушкой лиц никаких симптомов заболевания не демонстрировал. Половина группы вылетела с Пхукета в Китай 25 января, дату вылета самой девочки и ее семьи господин Сакунпат не назвал.

Как отметил глава РРНО Тханит Сермкэу, в настоящий момент в карантине на Пхукете остаются семь человек, ожидающих результатов анализов на 2019-nCoV.

«Все они находятся в изолированных палатах под наблюдением и получают симптоматическое лечение от гриппа. Три – в Vachira Phuket Hospital, два – в Bangkok Hospital Phuket, один – в Patong Hospital, еще один – Thalang Hospital. Все семь человек в стабильном состоянии и не имеют проблем с дыханием», – заявил доктор Сермкэу.

 

 

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