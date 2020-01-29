Группе китайских туристов отказали в посадке на самолет из-за температуры у ребенка

Группе китайских туристов отказали в посадке на рейс с Пхукета на родину по причине подозрений на пневмонию у четырехлетнего ребенка. Своевременно покинуть страну не смогли родители девочки, ее сестра и еще шесть человек. Заболевший ребенок и его родители были из города Ухань, с которого началось распространение нового коронавируса. Впрочем, проведенные анализы показали, что у девочки был обычный грипп.

Таньялак Сакут

29 Января 2020, 12:40 PM

В настоящий момент в карантине на Пхукете остаются семь человек, ожидающих результатов анализов на 2019-nCoV. Фото: Туристическая полиция