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Грунт обвалился на проезжую часть на перевале Кату-Патонг

Движение по основной трассе, соединяющей Патонг и Кату, было затруднено во второй половине дня 5 сентября в связи с обвалом грунта на склоне холма. Несколько дней затяжных дождей дали о себе знать. В отличие от прошлого года, обвал произошел выше уровня дороги и был незначительным по масштабам, поэтому сама трасса не пострадала. Однако ближайшую к склону полосу на спуск в сторону Кату пришлось закрыть для проезда. Итогом стали впечатляющие пробки.

Материал партнеров

5 Сентября 2023, 08:45 PM
Обвал грунта на трассе Кату-Патонг во вторник, 5 сентября. Фото: Kathu Municipality, Kathu Police

Обвал грунта на трассе Кату-Патонг во вторник, 5 сентября. Фото: Kathu Municipality, Kathu Police

Обвал грунта на трассе Кату-Патонг во вторник, 5 сентября. Фото: Kathu Municipality, Kathu Police

Обвал грунта на трассе Кату-Патонг во вторник, 5 сентября. Фото: Kathu Municipality, Kathu Police

Обвал грунта на трассе Кату-Патонг во вторник, 5 сентября. Фото: Kathu Municipality, Kathu Police

Обвал грунта на трассе Кату-Патонг во вторник, 5 сентября. Фото: Kathu Municipality, Kathu Police

Обвал грунта на трассе Кату-Патонг во вторник, 5 сентября. Фото: Phuket Info Center

Обвал грунта на трассе Кату-Патонг во вторник, 5 сентября. Фото: Phuket Info Center

Обвал грунта на трассе Кату-Патонг во вторник, 5 сентября. Фото: Kathu Municipality, Kathu Police

Обвал грунта на трассе Кату-Патонг во вторник, 5 сентября. Фото: Kathu Municipality, Kathu Police

Об инциденте на холме Кхао-Патонг стало известно из многочисленных сообщений в социальных сетях, начавших появляться во второй половине дня 5 сентября. Несколько публикаций посвятила обвалу страница Phuket Info Center, однако муниципалитеты Кату и Патонга по состоянию на 20:30 хранят молчание, равно как и соответствующие полицейские участки.

В распоряжении «Новостей Пхукета» имеется копия доклада полиции Кату в штаб восьмого региона. В тексте говорится, что сход грунта в объеме 2 кубометров произошел около 16:00 недалеко от знака Patong City.

Шоссе осталась проходимым, но для расчистки проезжей части пришлось закрыть часть дороги на время работы там сотрудников, присланных муниципалитетом Патонга. Как говорилось выше, сам муниципалитет пока не сообщал об инцидент.

Напомним, что во время октябрьских дождей 2022 года на холме Кхао-Патонг произошел крупный обвал грунта, который разрушил часть дороги, связывающей Кату и Патонг. В результате инцидента никто не пострадал, но главный туристический центр Пхукета вплоть до конца декабря оставался без основной подъездной дороги. Водителям приходилось добираться до Патонга через Карон и Камалу.

 

 

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