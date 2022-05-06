Грозовой фронт приближается к Пхукету с юго-запада

Тайские синоптики ожидают обильных осадков, включая ливни с грозами, на 70% территории андаманского побережья Таиланда в ближайшую неделю. Примечательно, что фронт приближается к Пхукету с юго-запада, указывая тем самым на смену сезонов.

Новости Пхукета

6 Мая 2022, 02:24 PM

К Пхукету со стороны Индийского океана движется грозовой фронт. Смена сезонов уже близко. Фото: Phuket Met