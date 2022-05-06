Грозовой фронт приближается к Пхукету с юго-запада

Метеорологический департамент Таиланда (TMD) ожидает сильных дождей на Пхукете, в Краби, Ранонге и провинции Пханг-Нга. Согласно прогнозам, сила ветра будет достигать 35 км/ч, а высота волн – более 2 м в зонах непосредственных штормов.
Прогноз от 6 мая предполагает, что дождливые дни будут перемежаться с периодами спокойной погоды. Такая ситуация продлится в течение всех выходных на этой неделе и первой половины следующей недели.
Морской департамент Пхукета пока не выпустил отдельного предупреждения для операторов маломерных судов. Обычное предостережение в таких случаях включает в себя просьбу соблюдать осторожность при навигации, следить за метеосводками и не выходить в море на маломерных судах в плохую погоду.