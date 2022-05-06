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Грозовой фронт приближается к Пхукету с юго-запада

Тайские синоптики ожидают обильных осадков, включая ливни с грозами, на 70% территории андаманского побережья Таиланда в ближайшую неделю. Примечательно, что фронт приближается к Пхукету с юго-запада, указывая тем самым на смену сезонов.

Новости Пхукета

6 Мая 2022, 02:24 PM
К Пхукету со стороны Индийского океана движется грозовой фронт. Смена сезонов уже близко. Фото: Phuket Met

К Пхукету со стороны Индийского океана движется грозовой фронт. Смена сезонов уже близко. Фото: Phuket Met

Метеорологический департамент Таиланда (TMD) ожидает сильных дождей на Пхукете, в Краби, Ранонге и провинции Пханг-Нга. Согласно прогнозам, сила ветра будет достигать 35 км/ч, а высота волн – более 2 м в зонах непосредственных штормов.

Прогноз от 6 мая предполагает, что дождливые дни будут перемежаться с периодами спокойной погоды. Такая ситуация продлится в течение всех выходных на этой неделе и первой половины следующей недели.

Морской департамент Пхукета пока не выпустил отдельного предупреждения для операторов маломерных судов. Обычное предостережение в таких случаях включает в себя просьбу соблюдать осторожность при навигации, следить за метеосводками и не выходить в море на маломерных судах в плохую погоду.

 

 

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