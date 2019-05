Grow Boating Networking Evening - Май 2019

Дата/Время начала: 3 Мая 2019, 05:00 PM - 3 Мая 2019, 08:00 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Майский бизнес-вечер Grow Boating пройдет в The D’Deck Bar, в гавани The Ao Po Grand Marina. Начало в 17:00. Мы с радостью сообщаем, что компания C & C Marine согласилась стать спонсором мероприятия и обеспечить напитки для гостей (www.candc-marine.com), а The D’Deck Bar организует легкий шведский стол и предложит скидки на популярные напитки. Приходите хорошо провести время, мы рады всем гостям. Вход бесплатный, просто оставьте визитку или зарегистрируйтесь на барной стойке. Если вы знаете кого-то, кому также может быть интересно это мероприятие, пригласите его с собой.