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Grow Boating Networking Evening - Май 2019

Дата/Время начала: 3 Мая 2019, 05:00 PM - 3 Мая 2019, 08:00 PM

Майский бизнес-вечер Grow Boating пройдет в The D’Deck Bar, в гавани The Ao Po Grand Marina. Начало в 17:00. Мы с радостью сообщаем, что компания C & C Marine согласилась стать спонсором мероприятия и обеспечить напитки для гостей (www.candc-marine.com), а The D’Deck Bar организует легкий шведский стол и предложит скидки на популярные напитки. Приходите хорошо провести время, мы рады всем гостям. Вход бесплатный, просто оставьте визитку или зарегистрируйтесь на барной стойке. Если вы знаете кого-то, кому также может быть интересно это мероприятие, пригласите его с собой.

С кем связаться: Grow Boating Phuket
Адрес: The D’Deck Bar, Po Grand Marina
Веб-сайт:
http://https://www.facebook.com/events/678557829246814/

 

Security:

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