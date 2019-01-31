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Гражданку Литвы сняли с края подъездной рампы в пхукетском аэропорту

Туристический гид и сотрудник аэропорта благополучно разрешили ситуацию, которая могла завершиться гибелью 21-летней гражданки Литвы в аэропорту Пхукета.

Таньялак Сакут

31 Января 2019, 10:19 AM
Фото: Кадр из видео, снятого очевидцем

Фото: Кадр из видео, снятого очевидцем

Около 14:20 четверга, 30 января, в аэропорту Пхукета была замечена молодая женщина, стоявшая на краю подъездной рампы, ведущей к терминалу. Женщина находилась на высоте около 10 метров над землей и на призывы спуститься не реагировали. В итоге снять ее оттуда удалось сотруднику багажной службы аэропорта Апичату Интхараксе и туристическому гиду Амонрат Аункай. Пока госпожа Аункай отвлекала женщину разговором, господин Интхаракса подошел к ней со спины и снял с края рампы.

Капитан туристической полиции Эккачай Сири рассказал The Phuket News и «Новостям Пхукета», что женщина находилась в состоянии стресса. Ранее в тот день она должна была вылететь с Пхукета рейсом «Аэрофлота» SU275 в Москву, но пропустила самолет.

«Она связалась с авиакомпанией и попросила внести изменения в билет, но они отказались это делать, поскольку тот был приобретен по бюджетному тарифу. Представители авиакомпании порекомендовали ей купить новый билет, но позволить себе этого она не могла, у нее не было достаточной суммы денег», – пояснил причину «стресса» капитан Сири.

В пресс-службе аэропорта также добавили, что женщина находилась в состоянии депрессии и имела проблемы в личных отношения с «бойфрендом».

Также руководство аэропорта высоко оценило действия туристического гида и сотрудника багажной службы, снявших женщину с рампы. Обоим была объявлена благодарность.

 

 

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