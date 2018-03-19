Гражданку Ирана задержали за кражу косметики в Tesco Lotus

Полиция Чалонга предъявила обвинения в краже гражданке Ирана, которую охрана Tesco Lotus уличила в краже косметики на сумму в 4600 бат.

19 Марта 2018 11:32:44

Около 19:30 воскресенья, 18 марта, сотрудники универсама Tesco Lotus в Чалонге сообщили в полицию о пресеченной ими попытке кражи товаров из магазина. Прибывшие по вызову полицейские задержали и доставили в участок подозреваемую, оказавшуюся 25-летней гражданкой Ирана по имени Сахель Абзвари. Вместе с ней в участок был доставлен и сопровождавший женщину на шопинге 25-летний иранец Мазияр Моради.

Как установила полиция, женщина попыталась похитить косметику брендов Olay и L’Oreal на сумму около 4600 бат. Ей удалось покинуть торговый зал с неоплаченными товарами, однако за кассами к иностранке подошел охранник Tesco Lotus и попросил предъявить чек, которого у нее не было.

«Охранник обнаружил отсутствие чека и быстро проинформировал персонал», – заявил капитан Пансак Чайтхонг из полиции Чалонга.

По словам капитана Чайтхонга, гражданке Ирана были предъявлены обвинения в совершении кражи в темное время суток.