Гражданки Украины задержаны в Таиланде за управление нелегальным отелем

Две гражданки Украины были задержаны на острове Пханган за управление нелегальным отелем.

19 Февраля 2018 15:47:17

Фото: Patrik Axelsson / Flickr

В ходе совместной операции полиции и военных задержаны были хозяйки хостела Vagabond Castle – 46-летняя гражданка Украины и ее 20-летняя дочь, сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на источники. По имеющейся у издания информации, операция была проведена в День всех влюбленных (14 февраля). В публикации газеты приводятся следующие имена задержанных украинок: Олина и Ериса.

Как пишет издание, женщины управляли хостелом на 150 мест, оборудованном в двухэтажном доме. В заведении было 12 общих спален с двухъярусными кроватями, предлагавшимися по 250 бат за ночь. Источник Bangkok Post среди официальных лиц заявил, что такая загруженность постояльцами может быть угрозой безопасности в случае пожара.

Украинкам, по данным издания, вменяется нарушение законодательства, регулирующего работу иностранцев в Таиланде, а также законов, регламентирующих строительство и эксплуатацию зданий.