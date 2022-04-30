Гражданка Таиланда арестована за организацию попытки убийства мужа-иностранца

Полиция Накхон-Савана арестовала местную жительницу Пратхип Ларсен за покушение на убийство своего мужа, гражданина Дании Пии Ларсена. Вместе с ней были арестованы неудавшийся исполнитель убийства Эккасит Вичачарн, пытавшийся насмерть сбить иностранца на машине, и его родственница по имени Джэмчан Кхамкэу, игравшая в схеме роль посредника. Избавившись от мужа, тайка планировала получить выплаты по его страховке.

Новости Пхукета

30 Апреля 2022, 03:00 PM

Шеф полиции по шестому региону генерал-майор Аттхасит Судса-Нгуан объясняет схему попытки убийства датчанина супругой. Фото: Chalit Pumruang / Bangkok Post

Подробности дела о попытке убийства датчанина раскрыл на пресс-конференции шеф полиции по шестому региону генерал-майор Аттхасит Судса-Нгуан. Покушение было совершено в провинции Накхон-Саван, где проживали все участники событий – 63-летний датчанин, его 48-летняя супруга, 60-летняя посредница и 24-летний киллер.

Как пишет Bangkok Post, дело началось как расследование рядового на первый взгляд ДТП, произошедшего 21 апреля на проселочной дороге в тамбоне Бынг-Плату. Господин Ларсен ехал на велосипеде по своим делам и был сбит автомобилем, которым управлял Эккасит Вичачарн. Молодой мужчина заявил, что авария произошла случайно, но, как отметил генерал Судса-Нгуан, следователей насторожили некие «подозрительные элементы», вскрывшиеся при изучении улик и проведении следственного эксперимента с участием водителя. Генерал не уточнил, что именно привлекло внимание полицейских, но с определенного момента они начали склоняться к тому, что авария произошла не случайно.

После «интенсивных» допросов господин Вичачарн сознался, что действительно сбил иностранца специально. Мужчина заявил, что действовал по поручению тети – 60-летней Джэмчан Кхамкэу. Целью было убить господина Ларсена так, чтобы смерть выглядела как несчастный случай и можно было получить выплаты по страховке. Однако иностранец выжил в ДТП (хотя и получил тяжелые травмы), а подозрения все же возникли.

Полиция продолжила сбор доказательств, после чего предъявила госпоже Кхамкэу все, что удалось узнать. Та не стала отпираться и заявила, что идея убить датчанина принадлежала его тайской жене, которая по знакомству обратилась к ней за помощью и предложила 500 тыс. бат, если та найдет исполнителя. В качестве последнего госпожа Кхамкэу выбрала своего племянника, которому пообещала новую машину. Предложение его устроило.

Как рассказал генерал Судса-Нгуан, супруги Ларсены какое-то время жили у Пии Ларсена в Дании, а потом перебрались в Накхон-Саван (родную провинцию Пратхип), где купили несколько участков земли за примерно 20 млн бат. У пары есть двое детей.

В последнее время отношения между Пией и Пратхип испортились, муж и жена начали часто ругаться. В какой-то момент тайка потребовала развода и раздела имущества, но датчанин отказал. После этого Пратхип решила избавиться насовсем и обратилась к подруге, которая десять лет назад уже фигурировала в деле о заказном убийстве, но тогда была оправдана. В данном случае о недостатке улик речи нет.