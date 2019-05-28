Гражданка Швеции поблагодарила полицию за помощь в репатриации тела погибшего гражданского мужа

Гражданка Швеции Сату Ханхийоки поблагодарила полицию Пхукета и Иммиграционное бюро за помощь в решении вопроса с репатриацией тела гражданского мужа, скончавшегося в середине мая в результате несчастного случая. Проблемы возникли из-за того, что брак официально зарегистрирован не был.

Иккапоп Тхонгтуб

28 Мая 2019, 05:29 PM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Гражданин Швеции Ярно Андре был доставлен в больницу Vachira Hospital в среду, 15 мая. 54-летний мужчина упал в ванной комнате и скончался на следующий день не приходя в сознание.

Гражданская супруга шведа Сату Ханхийоки попыталась получить тело погибшего из морга для репатриации, но столкнулась с бюрократической проблемой. Поскольку брак господин Андре и госпожи Ханхийоки официально зарегистрирован не был, медики не могли удовлетворить просьбу иностранки.

Разрешить ситуацию удалось после вмешательства руководства Иммиграционного бюро Таиланда. Женщина рассказала о произошедшем в Facebook, и информация неким образом дошла до руководителя ведомства генерал-лейтенанта Сомпонга Чингдуанга, который отдал пхукетскому офису Иммиграционного бюро распоряжение помочь иностранке в решении проблемы. В итоге при участии туристической полиции и шведских консульских работников решение было найдено.

В пятницу, 24 мая, Сату Ханхийоки опубликовала в Facebook пост со словами благодарности в адрес пхукетской полиции и иммиграционного бюро, а также извинилась перед Vachira Hospital за эмоциональные высказывания в состоянии стресса, вызванного утратой.

Как пояснил сегодня начальник пхукетского офиса Иммиграционного бюро Катхатхорн Кумтхиенг, проживающей в Швеции матери погибшего экспата достаточно было уполномочить его гражданскую жену на репатриацию тела. Соответствующий процесс уже запущен.