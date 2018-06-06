Гражданка Лаоса задержана на Пхукете с метамфетамином

Полиция Пхукета задержала 38-летнюю гражданку Лаоса по имени Пу Санудом за хранение метамфетамина с целью продажи.

6 Июня 2018 17:45:48

Как сообщила полиция Таланга, гражданка Лаоса Пу Санудом была задержана в жилом доме на Si Nayao в Паклоке во вторник, 5 июня. При обыске у женщины изъяли 263 г кристаллического метамфетамина (яба айс) и 11 метамфетаминовых таблеток (яба).

Полиция не уточнила, как было установлено, что женщина хранила запрещенные к свободному обороту вещества.

Задержанной были предъявлены обвинения в хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.