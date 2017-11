Гражданка Казахстана ищет россиянина, с которым попала в ДТП Гражданка Казахстана Анор Толегенова обратилась в The Phuket News с просьбой помочь в поисках россиянина Дмитрия Белобородова, с которым попала в ДТП на мотоцикле 25 октября. Шела Рива 28 Ноября 2017 09:44:20 После аварии Анор Толегенова была доставлена в Vachira Hospital, где в течение нескольких недель проходила лечение. В пятницу, 24 ноября, в редакцию The Phuket News поступило письмо, в котором она попросила помощи в поисках россиянина, с которым она попала в аварию. Передавшая письмо глава международного департамента Vachira Hospital Метхави Манисри подтвердила газете, что больница действительно ждет гражданина РФ, который находился за рулем мотоцикла в момент аварии. В письме госпожи Толегенова говорится, что 25 октября ее подвозил иностранец, с которым она до этого знакома не была. Мотоцикл под его управлением попал в ДТП, в результате которого она получила серьезные травмы. Подвозившим госпожу Толегенова был некто Дмитрий Белобородов 1993 года рождения из Приморского края. «Он пообещал, что придет и оплатит каждый день моего пребывания в больнице. Мы ждали его очень долго», – написала Толегенова. «Я должна больнице 308370,50 бат. Его паспорт находится в полиции Патонга, так что ему нужно встретиться с полицейскими перед заключением соглашения. После этого я смогу вернуться домой, в Казахстан», – заявила женщина. Госпожа Манисри из Vachira Hospital пояснила в беседе с The Phuket News, что пациентку уже выписали из больницы, но счет за лечение она до сих пор не оплатила. «Госпожу Толегенову уже выписали, но она все еще на острове. Вчера (27 ноября) она приходила, чтобы обсудить, как найти господина Белобородова, чтобы оплатить счет. Она не хочет покидать страну до заключения соглашения с ним», – пояснил Метхави Манисри. «Паспорт господина Белобородова находится у подполковника Джонгсерма Причи. Ему нужно явиться и обсудить вопрос о разделении расходов с госпожой Толегеновой. Однако по телефону господин Белобородов сообщил мне, что он опасается, что полиция задержит его за оверстей. Сейчас он больше не отвечает по своему российскому номеру, который он оставил, после того, как привез госпожу Толегенову в больницу. Мы пытались навести справки в Иммиграционном бюро, но там нет записей о месте его проживания», – добавила Метхави Манисри. Подполковник Джонгсерм Прича из полици Патонга не ответил на неоднократные звонки The Phuket News. Телефонный номер Дмитрия Белобородова также был недоступен.