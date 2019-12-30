Войти | Создать аккаунт
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Гражданка Эстонии пострадала в ДТП на Пхукете

Официальные лица подвели итог третьего дня недельной кампании по усиленному контролю за дорожным движением. За три дня в авариях пострадали 19 человек, количество погибших остается равным нулю.

Новости Пхукета

30 Декабря 2019, 12:12 PM
Фото: DDPM-Patong

Фото: DDPM-Patong

В ходе третьего дня новогодней кампании по усиленному контролю за дорожным движением пхукетский офис Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) зафиксировал пять новых аварий, в которых пострадали шесть человека. Два ДТП произошли в округе Мыанг-Пхукет, еще одно в Кату, оставшиеся – в Таланге.

Среди жертв аварий, как и в предыдущие дни, есть не только тайские граждане. Так около 20:10 вечера 29 декабря в ДТП на холме в Патонге пострадала 61-летняя гражданка Эстонии Валентина Вилвер. Мотоцикл госпожи Вилвер столкнулся с микроавтобусом, в результате чего женщина получила перелом ноги.

Также в отчете DDPM отмечается, что двое из попавших в ДТП водителей управляли транспортными средствами в пьяном виде. 22-летний Пратхомпорн Срипанрот получил травму головы в результате столкновения двух мотоциклов на Bang Neow Rd. в Чалонге, а 59-летний Джонгсават Сопха не справился с управлением после попадания его байка в яму на Chao Fa West Rd. в том же тамбоне.

Всего за 24-часа воскресенья, 29 декабря, полиция выписала 1399 штрафов за нарушение ПДД. Больше всего штрафов было выписано за езду на мотоциклах без шлемов и отсутствие у автомобилистов и мотоциклистов водительских прав (388 и 526 соответственно).

Отметим, что Комитет по безопасности на дорогах Таиланда (ThaiRSC) в статистике по Пхукету зафиксировал 27 декабря 83 пострадавших в дорожных авариях на территории провинции.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Thai RSC опроверг информацию о гибели водителя 27 декабря на Пхукете
Первый конкурс красоты среди трансгендеров пройдет на Пхукете
На мысе Промтхеп началась высадка 80 привезенных из Паттайи пальм
Один человек в ДТП на Пхукете в первый день усиленного контроля на дорогах
Строительство канатной дороги планируется на Пхукете
Неделя усиленного контроля на дорогах началась на Пхукете
SalamAir открыла прямые рейсы из столицы Омана на Пхукет
Пхукет ждут пятидневные новогодние выходные
За информацию о пропавших каякерах предложена награда
Частичное солнечное затмение можно будет увидеть 26 декабря на Пхукете
Турист из Франции найдем мертвым рядом со скутером на трассе Патонг-Камала
Память жертв цунами почтут в 15-ю годовщину трагедии
Поиск пропавших каякеров оставили их родственникам
В заливе Пханг-Нга найдено тело моряка со столкнувшегося с яхтой спидбота
Часть Банг-Тао останется без электричества 21 декабря

 

SKYPARK
Thai Residential
QSI International School Phuket

 