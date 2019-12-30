Гражданка Эстонии пострадала в ДТП на Пхукете

Официальные лица подвели итог третьего дня недельной кампании по усиленному контролю за дорожным движением. За три дня в авариях пострадали 19 человек, количество погибших остается равным нулю.

Новости Пхукета

30 Декабря 2019, 12:12 PM

Фото: DDPM-Patong

В ходе третьего дня новогодней кампании по усиленному контролю за дорожным движением пхукетский офис Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) зафиксировал пять новых аварий, в которых пострадали шесть человека. Два ДТП произошли в округе Мыанг-Пхукет, еще одно в Кату, оставшиеся – в Таланге.

Среди жертв аварий, как и в предыдущие дни, есть не только тайские граждане. Так около 20:10 вечера 29 декабря в ДТП на холме в Патонге пострадала 61-летняя гражданка Эстонии Валентина Вилвер. Мотоцикл госпожи Вилвер столкнулся с микроавтобусом, в результате чего женщина получила перелом ноги.

Также в отчете DDPM отмечается, что двое из попавших в ДТП водителей управляли транспортными средствами в пьяном виде. 22-летний Пратхомпорн Срипанрот получил травму головы в результате столкновения двух мотоциклов на Bang Neow Rd. в Чалонге, а 59-летний Джонгсават Сопха не справился с управлением после попадания его байка в яму на Chao Fa West Rd. в том же тамбоне.

Всего за 24-часа воскресенья, 29 декабря, полиция выписала 1399 штрафов за нарушение ПДД. Больше всего штрафов было выписано за езду на мотоциклах без шлемов и отсутствие у автомобилистов и мотоциклистов водительских прав (388 и 526 соответственно).

Отметим, что Комитет по безопасности на дорогах Таиланда (ThaiRSC) в статистике по Пхукету зафиксировал 27 декабря 83 пострадавших в дорожных авариях на территории провинции.