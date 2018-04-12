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Гражданка Аргентины предстанет перед судом за ложное обращение в полицию

Полиция Чернг-Талей предъявила обвинения гражданке Аргентины, которая подала ложное заявление об ограблении на Пхукете.

Иккапоп Тхонгтуб

12 Апреля 2018 11:14:47

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как рассказали в полиции Чернг-Талей, заявление об ограблении было подано в участок в начале этой недели. 32-летняя гражданка Аргентины по имени Хулиана сообщила о том, что якобы стала жертвой уличных грабителей вечером 9 апреля.

В своем заявлении иностранка утверждала, что трое грабителей отобрали у нее сумку неподалеку от пляжа Сурин. По словам женщины, в сумке находились ноутбук, фотоаппарат, часы, солнцезащитные очки и наличные деньги. Иностранка оценила ущерб в 75 тыс. бат.

«Когда мы начали задавать ей вопросы, она повела себя подозрительно и отказалась предоставлять сотрудникам дополнительную информацию», – заявил майор Санхавит Санитвонг.

Подозрения полицейских подтвердились, когда они проверили записи системы видеонаблюдения. На пленках было видно, как в указанное время совершения преступления женщина выходит из отеля на Сурине без какой-либо сумки, после чего возвращается в гостиницу, где информирует сотрудников, что ее ограбили, и просит помочь составить заявление в полицию.

«Сотрудники полиции пригласили Хулиану в участок для нового опроса, и она призналась, что ее заявление было ложным», – отметил майор Сантивонг.

В среду, 11 апреля, иностранке были предъявлены обвинения в предоставлении правоохранительным органам ложной информации. Согласно статье 172 Уголовного кодекса Таиланда ей может грозить до 4000 тыс. бат штрафа и/или до двух лет тюрьмы.

«Мы знаем, что туристы иногда заявляют о кражах, которых не было, чтобы потом получить выплаты от страховых компаний», – заявил майор Сантивонг, одновременно призвав туристов не пытаться улучшить свое материальное положение таким способом.

«Наши действия в данном конкретном деле будут примером для тех, кто захочет сделать что-то подобное в будущем», – добавил офицер.

«Действия Хулианы могли нанести ущерб репутации Пхукета в плане туристической привлекательности и безопасности», – отметил он.

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