Гражданина Индонезии унесло в море во время купания на Кароне

На Пхукете продолжаются поиски 26-летнего гражданина Индонезии, которого унесло в море около 17:30 воскресенья, 26 августа. Купавшаяся вместе с ним гражданка Украины была спасена.

27 Августа 2018 12:42:18

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как подтвердил капитан Чаннаронг Праонгкы из полиции Карона, инцидент с участием индонезийца и украинки произошел на местном пляже около 17:30 вечера, когда на побережье еще дежурили спасатели.

Согласно полицейскому отчету, лайфгарды заметили, что пара попала в беду, и поспешили на помощь, однако спасти смогли лишь девушку. В материалах полиции украинка значится как 23-летняя Инна Луцык. Ее пропавший спутник записан как 26-летний Андрйоно Танувиджая.

После инцидента госпожа Луцык была доставлена в больницу Patong Hospital. Поиски индонезийца продолжаются. Полиция утверждает, что мужчина и женщина состояли в отношениях.