Гражданин Таиланда утонул, когда рыбачил на восточном побережье Пхукета

Полиция Пхукет-Тауна и Kusoldharm Foundation подтвердили гибель 34-летнего Тираюта Кунто, который утонул, когда рыбачил на острове Сирэ во второй половине дня 1 мая.

3 Мая 2018 12:57:17

Фото: Kusoldharm Foundation

Служба спасения Kusoldharm Foundation была проинформирована о происшествии на острове Сирэ около 17:30 вторника, 1 мая. Когда спасатели прибыли на место событий, 34-летний Тирают Кунто уже не подавал признаков жизни. Вокруг тела погибшего стояли родственники, которые и обнаружили мужчину мертвым в воде.

По словам лейтенант полиции Сунана Петну, общавшегося с членами семьи Тираюта, мужчина отправился рыбачить в 11:00 утра. Около 15:00 родственники рыбака направились в то место, где он должен был находиться, но мужчины нигде не было видно. Тогда они начали поиски и обнаружили тело в воде.

По словам лейтенанта Петну, тело было доставлено напрямую в ближайший храм для совершения похоронного обряда и кремации. Медицинская экспертиза не проводилась.