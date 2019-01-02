Гражданин Таиланда погиб, россиянин пострадал в ДТП у пляжа Ката

Авария с одним погибшим и одним пострадавшим произошла 1 января у пляжа Ката.

Новости Пхукета

2 Января 2019, 03:25 PM

Фото: Таньялак Сакут

Как сообщил пхукетский офис Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM), 27-летний тайский мотоциклист Эккапонг Хиран выехал на полосу встречного движения, где столкнулся 44-летним Русланом Чинокаевым, также находившимся на мотоцикле. Точное место и время ДТП в отчете DDPM указаны не были.

В результате столкновения Эккапонг Хиран погиб. Руслан Чинокаев был госпитализирован с тяжелой травмой головы. В настоящий момент он находится в больнице Vachira Hospital.

Также в отчете DDPM за 1 января упомянута авария в Паклоке, в которой пострадала некая Светлана (44 года, гражданка России). Согласно официальной версии, женщина находилась за рулем мотоцикла в пьяном виде, не справилась с управлением и врезалась в мачту электропередач у COMO Point Yamu.