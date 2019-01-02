Mai Khao Beach Condominium
Войти | Создать аккаунт ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Гражданин Таиланда погиб, россиянин пострадал в ДТП у пляжа Ката

Авария с одним погибшим и одним пострадавшим произошла 1 января у пляжа Ката.

Новости Пхукета

2 Января 2019, 03:25 PM
Фото: Таньялак Сакут

Фото: Таньялак Сакут

Как сообщил пхукетский офис Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM), 27-летний тайский мотоциклист Эккапонг Хиран выехал на полосу встречного движения, где столкнулся 44-летним Русланом Чинокаевым, также находившимся на мотоцикле. Точное место и время ДТП в отчете DDPM указаны не были.

В результате столкновения Эккапонг Хиран погиб. Руслан Чинокаев был госпитализирован с тяжелой травмой головы. В настоящий момент он находится в больнице Vachira Hospital.

Также в отчете DDPM за 1 января упомянута авария в Паклоке, в которой пострадала некая Светлана (44 года, гражданка России). Согласно официальной версии, женщина находилась за рулем мотоцикла в пьяном виде, не справилась с управлением и врезалась в мачту электропередач у COMO Point Yamu.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Синоптики обещают Пхукету два-три дня дождей
Туристка из Латвии погибла в результате падения с шестого этажа отеля
Большие новогодние выходные начинаются в Таиланде
Полиция Пхукета получила приказ повысить бдительность после взрывов в Сонгкхла
Семь дней опасности на дорогах начались без смертей на Пхукете
На Пхукете изъяли полтонны кратома
Кобру поймали у жилого дома в Чалонге
На Пхукете начались семь дней опасности на дорогах
Пляжную дорогу в Патонге закроют на час в новогоднюю ночь
Пхукет почтил память жертв цунами 2004 года
На места в Сенате претендуют 32 кандидата с Пхукета
Красный Крест разыграет дом на Пхукете в новогодней лотерее
Престарелая женщина погибла в результате пожара в Пхукет-Тауне
Двое туристов пострадали в аварии по пути в аэропорт Пхукета
На Пхукете перехватили 190 тыс. таблеток метамфетамина
Thai Residential
ZUMA Restaurant
777 Beach Condo
Thailand Yacht Show
Express Carpet and Decor

 