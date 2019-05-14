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Гражданин Таиланда погиб от удара ножом в драке на Бангла-Роуд

Полиция Патонга арестовала 32-летнего жителя Пхукета Пакорна Понгсиду по обвинению в убийстве 42-летнего Анучета Чанвиджита. Оба мужчины работали зазывалами на Бангла-Роуд, драка между ними произошла там же.

Варанья Промпинпарат

14 Мая 2019, 04:33 PM
Фото: Полиция Патонга

Фото: Полиция Патонга

Полиция Патонга получила сообщение о драке на Бангла-Роуд около 22:00 вечера 13 мая. Конфликт, завершившийся убийством, произошел между двумя мужчинами, работавшими зазывалами и приглашавшими туристов в местные бары за комиссию от заведений.

«Двое мужчин начали драться на Бангла-Роуд около 21:49 (sic). Один из них, 32-летний Пакорн Понгсида, затем достал нож и ударил им второго, 42-летнего Анучета Чанвиджита», – сообщил «Новостям Пхукета» шеф полиции Патонга полковник Анотай Джиндамани.

От полученной раны господин Чанвиджит позже скончался в больнице.

«Господин Понгсида был арестован и помещен под стражу», – добавил полковник Джиндамани. Дело возбуждено по статье об убийстве.

По словам офицера, после убийства господин Понгсида попытался скрыться и даже успел покинуть Пхукет (выкинув нож в море с моста Сарасин), однако затем был задержан полицией провинции Пханг-Нга.

Следствие уже установило, что драке 13 мая предшествовала серия других конфликтов между Пакорно Понгсидой и Анучетом Чанвиджитом.

 

 

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