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Гражданин Таиланда оштрафован за подводную охоту в запретной зоне

Сотрудники Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR) из провинции Краби задержали и передал в руки полиции гражданина Таиланда, занимавшегося подводной охотой в запретной зоне.

Новости Пхукета

25 Января 2018 16:04:37

Фото: DMCR
Фото: DMCR

Уроженец провинции Удон-Тхани Тирават Уран был задержан во второй половине дня 24 января у побережья острова Эу, находящегося к югу от Пхукета (см. карту ниже). К моменту задержания он успел добыть при помощи гарпунного ружья около 1,5 кг рыбы.

20-летнего мужчину доставили в полицейский участок Чалонга, где ему предъявили обвинения в нарушении нескольких статей Закона о рыболовстве.

Отметим, что природоохранные зоны в акватории Пхукета никак не маркируются, однако из список (с указанием границ) можно найти на сайте  landusephuket.com.
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