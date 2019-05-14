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Гражданин Таиланда арестован по подозрению в изнасиловании туристки на Пхангане

Полиция арестовала 33-летнего уроженца Накхон-Сри-Тхаммарата по делу об изнасиловании туристки после вечеринки Half Moon Party на острове Пханган. Мужчина в настоящий момент проходит по делу в качестве подозреваемого, при этом у полиции есть улики, подтверждающие, что он, как минимум, общался с жертвой.

Новости Пхукета

14 Мая 2019, 09:05 AM
Фото: Supapong Chaolan / Bangkok Post

Фото: Supapong Chaolan / Bangkok Post

Заявление об изнасиловании было подано в полицейский участок Пхангана в воскресенье, 12 мая. В полицию обратилась 26-летняя туристка из Норвегии, заявившая, что стала жертвой сексуального насилия со стороны мужчины, предложившего подвезти ее на мотоцикле, пишет Bangkok Post.

Иностранка рассказала, что провела вечер 11 мая на вечеринке Half Moon Party, а по возвращению в отель обнаружила, что потеряла кошелек. Женщина отправилась на поиски кошелька, и по дороге встретила мужчину на мотоцикле, который предложил подвезти ее до места проведения вечеринки. Туристка согласилась на помощь, после чего мужчина отвез ее в безлюдный переулок и изнасиловал.

Иностранка оставила полицейским описание мужчины и его мотоцикла, что позволило арестовать подозреваемого по горячим следам. В распоряжении полиции также имеется запись с камеры видеонаблюдения, на которой подозреваемый запечатлен говорящим с жертвой и неким ее другом или родственником.

Полиция решила предать огласке имя подозреваемого. Им оказался 26-летний Реват Хансуван из Накхон-Сри-Тхаммарата. В полиции добавили, что 11 мая он освободился из тюрьмы, где отбывал срок за незаконный оборот наркотиков. После освобождения мужчина приехал на Пханган и решил устроиться работать в мотомастерскую.

Bangkok Post добавляет, что суд уже выдал ордер на арест господина Хансувана.

 

 

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