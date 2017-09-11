Гражданин Судана задержан в аэропорту Пхукета с боеприпасами

Полиция Саку задержала в международном аэропорту Пхукета иностранца, в сумке которого обнаружили девять патронов калибра 7,65 мм и магазин под них.

11 Сентября 2017 11:06:00

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Патроны и магазин были обнаружены в сумке 32-летнего Эйаса Мохамеда Аль-Хассана Махмуда Амаммаса, когда тот проходил досмотр перед посадкой на рейс Пхукет-Бангкок авиакомпании AirAsia утром 8 сентября.

На допросе мужчина признал, что патроны и магазин действительно принадлежат ему. При это он подчеркнул, что не намеревался проносить их на борт самолета, а просто забыл, что они находятся в сумке, с которой он планировал лететь в Бангкок.

Суданец не указал, откуда у него взялись боевые патроны и отказался подписывать полицейский протокол. Как подтвердили в полиции Саку, иностранцу будут предъявлены обвинения в незаконном хранении боеприпасов.

Полиция не уточнила, был ли задержанный местным экспатом или просто туристом.