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Гражданин Швейцарии скончался во время экскурсии на остров Пхак-Биа

Гражданин Швейцарии погиб во время экскурсии на остров Пхак-Биа в заливе Пханг-Нга в четверг, 24 января.

Иккапоп Тхонгтуб

26 Января 2019, 11:48 AM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В середине дня 24 января в офис сотрудники национального парка Than Bok Khorani National Park и Подразделения по защите нацпарков на острове Хонг получили сообщение об утонувшем во время экскурсии 53-летнем туристе из Швейцарии. Инцидент произошел на небольшом острове Пхак-Биа, расположенном в 4 км от острова Хонга.

Сотрудники нацпарка прибыли на место событий и доставили мужчину на материк, параллельно проводя реанимационные процедуры, однако спасти иностранца не удалось. Персонал больницы Krabi Hospital зафиксировал смерть в 15:30.

Известно, что мужчина потерял сознание в воде, однако информации о том, почему это произошло, пока нет.

 

 

 

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