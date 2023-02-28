Гражданин Швеции арестован по делу о производстве наркотиков на Пхукете

Королевская полиция Таиланда арестовала проживавшего на Пхукете гражданина Швеции в рамках дела о производстве наркотиков.

Новости Пхукета

Гражданин Швеции был арестован около 11:00 утра 28 февраля в рамках новой кампании по борьбе с иностранных криминалом. Ему вменяется в вину участие в производстве и хранении наркотических средств организованной группой лиц.

Правоохранительные органы не озвучили никаких подробностей дела. В частности, неизвестно, какие наркотики и где производила преступная группа. Нет информации и о том, какую роль в этой нелегальной деятельности играл иностранный гражданин.

Сообщены были лишь имя арестованного шведа – Кристофер Даниель Йоаким Борг, и его возраст – 34 года. Также было указано, что полиция видит основания для отзыва у иностранца разрешения на пребывание в Таиланде, что закономерно, если его признают виновным в уголовном преступлении.

Дополнительная информация о новой кампании по борьбе с иностранными нарушителями законодательства, как ожидается, будет озвучена в ходе отдельной пресс-конференции 1 марта.

В распоряжении «Новостей Пхукета» имеются фото с сегодняшнего «смотра сил» в полиции (включая турполицию и Иммиграционное бюро), однако редакция пока не располагает достаточными подробностями о самой кампании.

Предыдущая пресс-конференция по теме борьбы с иностранными нарушителями закона была в декабре. О россиянах в итоговом отчете особой речи не было, но генконсула РФ на мероприятие пригласили и попросили выступить.